Али Курбанов. Фото https://web.telegram.org/z/#-1798390454

09 мая 2022, 12:28

Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Али Курбанов из Буйнакска погиб на Украине, сообщила мэрия города. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 102 уроженцев Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", Рафик Халилов из села Рубас погиб на Украине, сообщил глава Дербентского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 101 уроженца Дагестана.

Уроженец Буйнакска погиб на Украине, сообщила мэрия города. "При исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине погиб уроженец города Буйнакск,военнослужащий  Курбанов  Али Магомедрасулович. Глава города Исламудин Нургудаев выражает искренние  соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Буйнакска от 8 мая.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 101 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

  

Примечание:

"Коков вручил ордена семьям 14 погибших на Украине", "Мемориальные доски открыты в память о погибших на Украине жителях Ставрополья", "Доброволец из Волгограда погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 мая 2022, 13:37

  • Уроженец Волгоградской области погиб на Украине

    Илья Котенко из станицы Пугачевской погиб на Украине, сообщила администрация Котельниковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 29 уроженцев Волгоградской области.

09 мая 2022, 13:19

09 мая 2022, 13:11

09 мая 2022, 12:35

  • Журналистка Мамедова рассказала подробности нападения на нее в Баку

    Мужчина, напавший с ножом на журналиста-фрилансера Айтен Мамедову, озвучил угрозы ей и ее дочери, рассказала пострадавшая, связав нападение с освещением резонансного дела об убийстве ребенка. Полиции следует найти не только нападавшего, но и его заказчиков, заявил Бакинский клуб прав человека.

09 мая 2022, 11:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи