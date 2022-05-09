Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

09 мая 2022, 12:28

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Али Курбанов из Буйнакска погиб на Украине, сообщила мэрия города. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 102 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Рафик Халилов из села Рубас погиб на Украине, сообщил глава Дербентского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 101 уроженца Дагестана.

Уроженец Буйнакска погиб на Украине, сообщила мэрия города. "При исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине погиб уроженец города Буйнакск,военнослужащий Курбанов Али Магомедрасулович. Глава города Исламудин Нургудаев выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Буйнакска от 8 мая.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 101 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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