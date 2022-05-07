Глава Дербентского района сообщил о гибели военного на Украине

07 мая 2022, 23:35

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Рафик Халилов из села Рубас погиб на Украине, сообщил глава Дербентского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 101 уроженца Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Нурутдин Мамаев из Буйнакска и Амир Алисханов из села Ямансу погибли на Украине. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 100 уроженцев Дагестана.

Во время спецоперации на Украине погиб Рафик Халилов из села Рубас Дербентского района, сообщил в своем Telegram-канале глава Дербентского района Мавсум Рагимов. Он выразил соболезнования родителям, родным и близким Рафика Халилова от имени главы и правительства Дагестана и жителей Дербентского района. "Семье погибшего в полной мере будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в записи от 6 мая.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 101 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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