Рафик Халилов. Скриншот изображения. опубликованного в Telegram-канале главы Дербентского района 06.05.22, https://t.me/glava_derbent_rayona/175?single

07 мая 2022, 23:35

Глава Дербентского района сообщил о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рафик Халилов из села Рубас погиб на Украине, сообщил глава Дербентского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 101 уроженца Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Нурутдин Мамаев из Буйнакска и Амир Алисханов из села Ямансу погибли на Украине. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 100 уроженцев Дагестана.

Во время спецоперации на Украине погиб Рафик Халилов из села Рубас Дербентского района, сообщил в своем Telegram-канале глава Дербентского района Мавсум Рагимов. Он выразил соболезнования родителям, родным и близким Рафика Халилова от имени главы и правительства Дагестана и  жителей Дербентского района. "Семье погибшего в полной мере будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в записи от 6 мая.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 101 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Коков вручил ордена семьям 14 погибших на Украине", "Мемориальные доски открыты в память о погибших на Украине жителях Ставрополья", "Доброволец из Волгограда погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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