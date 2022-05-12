Самолет. Фото Tobias Rehbein с сайта Pixabay

12 мая 2022, 10:01

Запрет на полеты в аэропорты юга России продлен на неделю

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлены до 19 мая, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", на Украине 24 февраля началась спецоперация российских войск. После этого 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался. Последний раз – до 13 мая.

Ограничения на работу аэропортов в городах юга и центральной части России продлены до 03.45 мск 19 мая, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, привело сегодня РИА "Новости" сообщение Росавиации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аэропорт столицы Калмыкии прекратил работу из-за сильного тумана", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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