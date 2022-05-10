Число задержанных в Ереване активистов достигло 61

10 мая 2022, 18:20

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Сторонники оппозиции задержаны в Ереване за неподчинение законному требованию силовиков, сообщили в республиканской полиции.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая на прошедшем в Ереване митинге оппозиция предложила создать временное правительство после того, как будет свергнута власть Никола Пашиняна. Новая власть, по их словам, займется модернизацией единой системы безопасности Армении и Нагорного Карабаха, сократит полномочия премьер-министра и усилит дипломатический корпус. Сегодня на шествиях в Ереване были задержаны 35 человек.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

В Ереване полиция доставила в участки 61 активиста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ Зарзанд Габриелян. "Все они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении неповиновение требованию полиции", - пояснил он.

Армения следует интеграционным процессам с Россией и, в случае революции, новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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