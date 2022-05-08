Жительница Приморско-Ахтарска пострадала при взрыве газа

08 мая 2022, 19:54

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Ожоги лица и рук получила 66-летняя хозяйка квартиры в Приморско-Ахтарске в результате вспышки газовоздушной смеси.

Сообщение от оперативного дежурного ЕДДС МО Приморско-Ахтарский район о вспышке газа в квартире в Приморско-Ахтарске по улице Фестивальной поступило сегодня в 05:05 мск, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К месту вызова были направлены подразделения Приморско-Ахтарского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели установили, что в квартире произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 2 этаже, 4 этажного жилого дома. В результате вспышки нарушено остекление балкона и отделка на кухне, один пострадавший был госпитализирован.

Прокуратура Приморско-Ахтарского района организовала проверку причин и условий произошедшего хлопка бытового газа утром в квартире по улице Фестивальной, 2/1 в Приморско-Ахтарске, информировала сегодня в своем Telegram-канале прокуратура Краснодарского края.

В результате инцидента пострадала 66-летняя хозяйка квартиры, она получила ожоги лица и рук, угроза жизни отсутствует, сообщило ведомство.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 8 января в одном из сел Тарумовского района Дагестана произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали двое детей и взрослый. У детей, которые пострадали при взрыве газа в поселке Иммунный Тарумовского района, обожжено 45% и 31% поверхности тела, у их матери - рваные раны рук.

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