Три человека пострадали при хлопке газа в Дагестане

08 января 2022, 10:34

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Двое детей и взрослый пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в Тарумовском районе Дагестана. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел в Тарумовском районе. "По предварительным данным, в частном жилом доме в населенном пункте Имунный произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадали трое человек, из них двое - дети", - сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.

Прокуратура выясняет причины произошедшего и то, как соблюдались требования законодательства при эксплуатации газового оборудования, пишет со ссылкой на Голубову ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 22 декабря 2021 года три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Каспийске. Следователи сообщили, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа, возбудив уголовное дело.