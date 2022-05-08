Переделка пандуса у здания администрации Ленинского района Махачкалы. 31 декабря 2021 года. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла".

08 мая 2022, 13:55

Махачкалинские активисты сообщили о новом витке тяжбы с чиновниками из-за пандуса

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители властей по решению суда установили, а затем улучшили пандус на входе в здание администрации Ленинского района Махачкалы, но потребовали от истцов оплатить расходы на экспертизы пандуса, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года суд удовлетворил иск Сабрины Алиевой с требованием обязать администрацию Ленинского района установить пандус на входе в здание. Администрация обжаловала решение суда, и апелляционная инстанция направила иск на новое рассмотрение. 17 декабря истцы ходатайствовали о проведении экспертизы имеющегося пандуса. Суд удовлетворил ходатайство и приостановил производство по делу, пока не завершится экспертиза.

Сабрина Алиева, которая передвигается на инвалидной коляске, в декабре 2020 года вместе с "Монитором пациента" запустила проект "Монитор доступной среды" по мониторингу доступной среды в госучреждениях. Обращение с требованием об установке пандуса на входе в здание администрации Ленинского района она направила в феврале 2021 года после того, как при посещении администрации столкнулась с трудностями из-за отсутствия пандуса. Чиновники в Махачкале стали охотнее соглашаться на досудебное решение проблем с пандусами для инвалидов на фоне судебных решений в пользу маломобильных граждан, рассказали в начале апреля 2022 года "Кавказскому узлу" правозащитники.

Пандус был установлен и приведен в соответствие потребностям маломобильных граждан, но администрация района обжаловала решение суда, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель проекта "Монитор пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов.

"Чтобы Ленинская администрация Махачкалы построила пандус, пришлось судиться около года. Было несколько заседаний, две экспертизы. Суд встал на нашу сторону, и пандус сделали, как надо. Но оказалось, что Ленинская администрация недовольна результатом, и они подали апелляцию, несмотря на то, что свои нарушения признали и исправили. Дело в том, что им, как проигравшей стороне, необходимо оплатить две проведённые экспертизы. Изначально они говорили, что денег у них нет, и предлагали Сабрине Алиевой поделить расходы. Но она победила. Зачем ей платить?" - сказал Увайсов.

Всего были проведены две экспертизы, стоимость первой составила 15 тысяч рублей, второй - 20 тысяч рублей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Сабрина Алиева. "Первая признала недостроенный пандус готовым, поэтому мы попросили назначить вторую, в другой организации. Проигравшая сторона должна оплатить стоимость экспертиз", - рассказала она.

По ее словам, еще в суде представитель администрации предлагал "договориться", поясняя, что у администрации "нет возможности оплатить экспертизу". Дата рассмотрения апелляции в суде пока неизвестна, добавила Сабрина Алиева.

Представители администрации Ленинского района в связи с выходными днями оказались недоступными для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в ноябре 2021 года Сабрина Алиева через суд обязала компанию "Махачкалаводоканал" установить пандус в здании предприятия, после чего ей пришел слишком большой счет за воду. Конфликтом заинтересовался глава Дагестана Сергей Меликов, он предложил мэрии организовать публичное извинение "Махачкалаводоканала" перед девушкой. Представители компании встретились с Алиевой, принесли ей извинения, пообещали построить пандус и сняли все претензии по оплате за воду.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд по иску активистов обязал детскую больницу в Махачкале установить пандус", "Активисты указали на недочеты при реконструкции улицы в центре Махачкалы", "Пользователи соцсети поспорили о методах расширения тротуаров в Махачкале".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 мая 2022, 14:55

08 мая 2022, 12:55

  • Избиратели в Цхинвале поделились ожиданиями от президента

    За первые два часа голосования во втором туре президентских выборов проголосовали 10,87% избирателей, сообщили в избиркоме Южной Осетии. Победившему на выборах следует в первую очередь решать проблемы с экономикой и безопасностью жителей, поделились мнениями избиратели в Цхинвале.

08 мая 2022, 12:00

08 мая 2022, 11:02

08 мая 2022, 10:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи