Махачкалинские активисты сообщили о новом витке тяжбы с чиновниками из-за пандуса

08 мая 2022, 13:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители властей по решению суда установили, а затем улучшили пандус на входе в здание администрации Ленинского района Махачкалы, но потребовали от истцов оплатить расходы на экспертизы пандуса, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года суд удовлетворил иск Сабрины Алиевой с требованием обязать администрацию Ленинского района установить пандус на входе в здание. Администрация обжаловала решение суда, и апелляционная инстанция направила иск на новое рассмотрение. 17 декабря истцы ходатайствовали о проведении экспертизы имеющегося пандуса. Суд удовлетворил ходатайство и приостановил производство по делу, пока не завершится экспертиза.

Сабрина Алиева, которая передвигается на инвалидной коляске, в декабре 2020 года вместе с "Монитором пациента" запустила проект "Монитор доступной среды" по мониторингу доступной среды в госучреждениях. Обращение с требованием об установке пандуса на входе в здание администрации Ленинского района она направила в феврале 2021 года после того, как при посещении администрации столкнулась с трудностями из-за отсутствия пандуса. Чиновники в Махачкале стали охотнее соглашаться на досудебное решение проблем с пандусами для инвалидов на фоне судебных решений в пользу маломобильных граждан, рассказали в начале апреля 2022 года "Кавказскому узлу" правозащитники.

Пандус был установлен и приведен в соответствие потребностям маломобильных граждан, но администрация района обжаловала решение суда, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель проекта "Монитор пациента и ЖКХ" Зияутдин Увайсов.

"Чтобы Ленинская администрация Махачкалы построила пандус, пришлось судиться около года. Было несколько заседаний, две экспертизы. Суд встал на нашу сторону, и пандус сделали, как надо. Но оказалось, что Ленинская администрация недовольна результатом, и они подали апелляцию, несмотря на то, что свои нарушения признали и исправили. Дело в том, что им, как проигравшей стороне, необходимо оплатить две проведённые экспертизы. Изначально они говорили, что денег у них нет, и предлагали Сабрине Алиевой поделить расходы. Но она победила. Зачем ей платить?" - сказал Увайсов.

Всего были проведены две экспертизы, стоимость первой составила 15 тысяч рублей, второй - 20 тысяч рублей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Сабрина Алиева. "Первая признала недостроенный пандус готовым, поэтому мы попросили назначить вторую, в другой организации. Проигравшая сторона должна оплатить стоимость экспертиз", - рассказала она.

По ее словам, еще в суде представитель администрации предлагал "договориться", поясняя, что у администрации "нет возможности оплатить экспертизу". Дата рассмотрения апелляции в суде пока неизвестна, добавила Сабрина Алиева.

Представители администрации Ленинского района в связи с выходными днями оказались недоступными для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в ноябре 2021 года Сабрина Алиева через суд обязала компанию "Махачкалаводоканал" установить пандус в здании предприятия, после чего ей пришел слишком большой счет за воду. Конфликтом заинтересовался глава Дагестана Сергей Меликов, он предложил мэрии организовать публичное извинение "Махачкалаводоканала" перед девушкой. Представители компании встретились с Алиевой, принесли ей извинения, пообещали построить пандус и сняли все претензии по оплате за воду.

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