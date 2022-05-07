Число арестованных в Армении участников протестов возросло до девяти

07 мая 2022, 15:55

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В Армении во время акций протеста задержаны и помещены под арест пять человек, которым вменяется хулиганство и нападение на представителя власти. Общее число уголовных дел, заведенных против участников акций, возросло до 12, сообщил Следком Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня протестующие продолжили акции, в частности в Ереване прошел марш женщин, которые также потребовали отставки правительства.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможности "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. Его заявления вызвали возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста.

В рамках уголовных дел, возбужденных в ходе акций протеста, арестованы еще пять человек и еще два задержанных отпущены под подписку о невыезде, сообщил Следком Армении.

Общее число уголовных дел выросло до 12, сообщил сотрудник ведомства. "Всего арестовано девять человек. Еще двум фигурантам предъявлено обвинение по части 1 статьи 258 "Хулиганство", они отпущены под подписку о невыезде", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Следкома, три участника акции протеста арестованы в рамках уголовных дел, возбужденных по части 1 статьи 316 "Применение насилия против представителя власти" и части 1 статьи 258 "Хулиганство". Эти дела объединены в одно производство. Еще двое арестованы по части 2 статьи 163 "Принуждение, запрет или подкуп к участию в собраниях".

По одному человеку проходят по уголовным делам, возбужденным по части 1 статьи 316 "Применение насилия против представителя власти" и части 4 статьи 258 "Хулиганство" (объединены в одно производство); части 3 статьи 258 "Хулиганство" и части 4 статьи 258 "Хулиганство".

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