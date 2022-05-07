Несколько сотен женщин вышли на митинг в Ереване

07 мая 2022, 13:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Марш женщин с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в центре Еревана.

Как сообщал "Кавказский узел", в Армении проходят акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна. 6 мая силовики жестко разогнали акцию у моста "Победа" в Ереване, сообщил вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. Полиция отчиталась о 48 задержанных. По данным оппозиции, в участки были доставлены около 100 человек. Вечером того же дня стало известно об аресте четырех человек в рамках расследования семи уголовных дел, возбужденных в связи с инцидентами во время акций протеста. Сегодня оппозиция устроила автопробег из Еревана в Ванадзор, где запланирован митинг с требованием отставки Пашиняна. Акции протеста были анонсированы и в Ереване, в том числе шествие женщин.

Марш женщин начался сегодня с площади Франции в Ереване. Позднее в столице Армении состоится митинг, пишет NEWS.am.

Участницы акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они скандируют: "Никол, уходи". Демонстранты собираются посетить церковь Святого Саркиса и коллективно помолиться за Армению и Нагорный Карабах, передает агентство "Новости-Армения".

В марше принимают участие несколько сотен женщин. Сотрудники правоохранительных органов, в основном тоже женщины, сопровождают митингующих, при этом никак им не препятствуя, сообщает РИА "Новости".

Акции неповиновения начались в Армении 25 апреля, а 1 мая оппозиционеры объявили о начале активной фазы протестов после того, как в Ереван пришли участники протестных шествий из четырех областей страны. Многотысячные акции протеста в столице ежедневно сопровождаются задержаниями. Активисты требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.