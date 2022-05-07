Марш женщин с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в центре Еревана. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=IQgeiKbIvq0

07 мая 2022, 13:32

Несколько сотен женщин вышли на митинг в Ереване

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Марш женщин с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался в центре Еревана.

Как сообщал "Кавказский узел", в Армении проходят акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна. 6 мая силовики жестко разогнали акцию у моста "Победа" в Ереване, сообщил вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. Полиция отчиталась о 48 задержанных. По данным оппозиции, в участки были доставлены около 100 человек. Вечером того же дня стало известно об аресте четырех человек в рамках расследования семи уголовных дел, возбужденных в связи с инцидентами во время акций протеста. Сегодня оппозиция устроила автопробег из Еревана в Ванадзор, где запланирован митинг с требованием отставки Пашиняна. Акции протеста были анонсированы и в Ереване, в том числе шествие женщин.

Марш женщин начался сегодня с площади Франции в Ереване. Позднее в столице Армении состоится митинг, пишет NEWS.am.

Участницы акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они скандируют: "Никол, уходи". Демонстранты собираются посетить церковь Святого Саркиса и коллективно помолиться за Армению и Нагорный Карабах, передает агентство "Новости-Армения".

В марше принимают участие несколько сотен женщин. Сотрудники правоохранительных органов, в основном тоже женщины, сопровождают митингующих, при этом никак им не препятствуя, сообщает РИА "Новости".

Акции неповиновения начались в Армении 25 апреля, а 1 мая оппозиционеры объявили о начале активной фазы протестов после того, как в Ереван пришли участники протестных шествий из четырех областей страны. Многотысячные акции протеста в столице ежедневно сопровождаются задержаниями. Активисты требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

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Примечание:

"Азербайджанские аналитики сочли выгодным для Баку сохранение власти Пашиняном", "Оппозиция в парламенте потребовала отставки Пашиняна", "Азербайджан определил места двух пограничных переходов с Арменией".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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