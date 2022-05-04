Жители Чечни больше года оспаривают наказание за участие в конном походе к могиле Беноевского

04 мая 2022, 04:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четверо из шести оштрафованных участников прошлогоднего конного похода к могиле Байсангура Беноевского смогли добиться пересмотра административного дела об участии в несогласованной публичной акции. Двоим из них суд уже отменил штрафы. В этом году массовые религиозные обряды у могилы Беноевского не проводились, сообщил активист Ханпаша Султанбиев.

"Кавказский узел" сообщал, что 3 апреля 2021 года полицейские в Новолакском районе остановили участников конного похода из Чечни, собравшихся посетить могилу полководца Байсангура Беноевского. Инцидент произошел на спорных землях бывшего Ауховского района, обратили внимание пользователи Instagram*, посчитав рвение силовиков избыточным. Этот поход затронул чувствительные межнациональные вопросы, отметил политолог Эдуард Уразаев. Участники марша напомнили о восстановлении Ауховского района, потому что власти Дагестана саботируют его, подчеркнул журналист Максим Шевченко. Конный поход является низовой инициативой, но такие акции одобряются Кадыровым, отметили Руслан Кутаев, Оют Титиев и Тумсо Абдурахманов.

Почти 30 лет чеченцы Дагестана ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на этой территории - в нынешнем Новолакском районе. За что ауховцы упрекают дагестанских чиновников и как власти планируют решить их проблему, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Участники конного марша к могиле Байсангуру Беноевского, который прошел в апреле 2021 года, уже больше года продолжают доказывать в судах различных инстанций, что привлечение их к административной ответственности было незаконным и необоснованным.

Согласно информации на сайте Новолакского районного суда, 9 июня 2021 года в суд поступили материалы в отношении пятерых участников апрельского конного похода в Новолакский район, а 13 июня - материал административного правонарушения в отношении шестого участника того мероприятия.

Организатором события сотрудники полиции посчитали Магомеда Бачикова. На него был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) КоАП РФ. По версии правоохранительных органов, Бачиков организовал сбор 27 человек для «публичного мероприятие в форме конного шествия», но провел его без согласования с органом местного самоуправления. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить данное публичное мероприятие не реагировал, отмечается в постановлении о привлечении к административной ответственности, которое цитируется в решении Верховного суда.

Пятерых других участников похода Махмуда Давлетгереева, Висирсолтана Аскендерова, Абдулмалаика Чокиева, Руслана Ошитова и Рената Абакарова привлекли за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка» (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

По итогам рассмотрения этих дел суд назначил наказание только двум участникам акции. Магомед Бачиков был подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 25 часов, а Ренат Абакаров – сроком на 20 часов. Производства по остальным делам суд прекратил за отсутствием состава административного правонарушения.

Все эти решения суда были обжалованы. Апелляционные жалобы на постановление о прекращении производства поданы представителями ОМВД по Новолакскому району, а постановления о назначении наказания оспорили сами привлеченные и их защитники.

Участники конного похода настаивают, что не проводили публичного мероприятия

Никто из шести привлеченных к административной ответственности своей вины в участии в публичном мероприятии не признал, следует из многочисленных решений судов различных инстанций, которые проанализировал корреспондент «Кавказского узла».

По их словам, они прибыли в Новолакский район для совершения религиозного обряда на могиле наиба имама Шамиля Байсангура Беноевского, а не для высказывания политических лозунгов и требований.

Апелляционная инстанция отменила решение суда в отношении Магомеда Бачикова, переквалифицировав его действия. «Из пояснений [Магомеда Бачикова], данных административному органу и в судебном заседании при разбирательстве дела, следует, что он действительно принял участие в конном шествии. Однако организатором мероприятия не был и мер к его организации не предпринимал», - говорится в решении Верхсуда Дагестана от 25 августа 2021 года. Суд сократил ему наказание в виде обязательных работ до 20 часов.

Решение по жалобе Рената Абакарова было оставлено без изменений.

А постановления суда первой инстанции, прекратившие дела в отношении Давлетгереева, Аскендерова, Чокиева, Ошитова, были отменены с возвращением на новое рассмотрение в августе-сентябре прошлого года.

Как следует из объяснений Давлетгереева, Чокиева и Ошитова, которые имеются в их материалах административного дела и процитированы в решении суда, они приехали на лошадях с двумя друзьями к "святому месту, где похоронен Байсангур Беноевский", но о проведении какого-либо публичного мероприятия не знали. Уже на кладбище они встретили большое количество всадников, в том числе жителей Чечни. Каких-либо политических и иных целей, посещая кладбище, они не преследовали, а лишь совершали религиозное мероприятие, следует из опубликованных решений Верхсуда республики.

Апелляционная инстанция посчитала, что суд первой инстанции не исследовал все собранные по делу доказательства об участии их в публичном мероприятии и им не была дана соответствующая оценка, говорится в мотивировочной части решений Верхсуда Дагестана. Оснований для прекращения производства по делу не имелись, посчитал суд высшей инстанции.

Суд при повторном рассмотрении назначил участникам конного похода штрафы

Уже при повторном рассмотрении дела в ноябре 2021 года в Новолакском районном суде всем четверым суд назначил штрафы по 10 тысяч рублей. Чокиев на том заседании заявил, что «участвовал в религиозном мероприятии, но приехал на могилу Байсангура Беноевского, чтобы совершить религиозный обряд на автомашине, один, без флагов и лозунгов», а после поехал обратно домой.

В суде был допрошен один из полицейских, который по указанию руководства выехал навстречу группе людей на лошадях. «Выехав на дорогу, он увидел около 30 всадников на лошадях, с флагами Чеченской Республики, которые выкрикивали всякие лозунги. Когда всадники подъехали к кладбищу, все участники мероприятия пошли на кладбище, помолились и через некоторое время, выйдя с кладбища, начали выкрикивать громко: «Ахмат-сила»... Он, как и другие работники полиции, стал запрещать проведение публичного мероприятия, но он не смог их остановить… Все эти лица не обращали внимание на требования работников полиции и продолжали свои противоправные действия, пытались даже наехать на начальника ОУР. Среди участников несанкционированного мероприятия находился и Чокиев А.Э., который принимал активное участие в действиях лиц из Чеченской Республики, выкрикивал те же лозунги, что и другие участники шествия», - говорится в решении суда от 29 ноября 2021 года.

Давлетгереев при повторном рассмотрении дела также свою вину не признал. Он отметил, что прискакал на лошади для участия в религиозном обряде на могиле Байсангура Беноевского, но никаких лозунгов и требований он не выдвигал. Приехал он, по его словам, через лес, совершил религиозный обряд и поехал домой.

Не согласившись с новыми решениями суда, участники религиозного обряда обжаловали их в Верховном суде.

Апелляционная инстанция вернула жалобу Давлетгереева без рассмотрения из-за нарушений при ее подаче. Жалоба Чокиева была удовлетворена с прекращением производства «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление». Как установил в суд, сам Чокиев на составление протокола не вызывался, сам процессуальный документ составлен с нарушениями, в нем не отражены обязательные сведения, отмечено в решении Верхсуда Дагестана от 15 февраля.

Кассация направила на пересмотр дела двух участников похода

На сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске корреспондент «Кавказского узла» нашел информацию об обжаловании решений дагестанского суда со стороны Бачикова, Аскендерова, Абакарова и Ошитова.

Жалобу Рената Абакарова кассационный суд постановлением от 23 декабря 2021 года удовлетворил частично. Решение апелляционной инстанции он отменил и вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Дагестана для «тщательной проверки обстоятельств дела и порядка возбуждения дела об административном правонарушении». В протоколе об административном правонарушении нет детализации того, какие конкретно действия, совершенные Абакаровым, были квалифицированы в качестве противоправных, а суд не вызвал для допроса полицейских, зафиксировавших правонарушение, отмечено в решении.

10 февраля Верховный суд Дагестана, рассмотрев дело в новом составе, удовлетворил жалобу Рената Абакарова, отменив решение Новолакского райсуда о назначении штрафа и прекратил производство по делу «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление».

11 марта кассационный суд в Пятигорске отменил решение Верховного суда Дагестана и в отношении Магомеда Бачикова по тем же основаниям и направил его на пересмотр. Информации о новом рассмотрении дела на сайте Верховного суда республики корреспондент «Кавказского узла» не нашел.

Решением от 19 апреля кассационная инстанция оставила в силе судебные акты нижестоящих инстанций в отношении Висирсолтана Аскендерова, отказав в удовлетворении его жалобы.

«Доводы жалобы о том, что Аскендеров В.В. не являлся участником несогласованного массового мероприятия, поскольку лишь оказывал гостеприимство, встретив гостей из Чеченской Республики, которые по своей инициативе решили совершить паломническую поездку на могилу наиба Имама Шамиля – Байсунгура Беноевского, … выводы о виновности … не опровергают», - указала кассационная инстанция в решении.

«Как усматривается из материалов дела, до проведения богослужения, религиозной церемонии непосредственно на кладбище около могилы наиба Имама Шамиля – Байсангура Беноевского группой граждан осуществлено прохождение по заранее определенному маршруту с флагами Чеченской Республики в целях привлечения внимания к указанному событию, участие Аскендерова В.В. в котором подтверждается, и безусловно проведение данного мероприятия требовало от органов публичной власти принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности как самих участников религиозного мероприятия, так и других граждан. Следовательно, участие в таком несогласованном в установленном порядке мероприятии и невыполнение требования сотрудников полиции о прекращении несанкционированного шествия образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - пояснено в судебном документе.

На сайте суда есть информация и о кассационной жалобе Руслана Ошитова, которая поступила 22 марта, однако данные о результатах ее рассмотрения или дата назначения слушаний на данный момент не опубликованы.

Власти не дали собраться чеченцам на траурные мероприятия в этом году в Дагестане

В этом году дагестанские власти не дали провести традиционные траурные мероприятия в память жертв депортации в Новолакском районе, рассказал 3 мая корреспонденту «Кавказского узла» член Общественного совета чеченцев Ханпаша Султанбиев.

«Мы ежегодно проводим их 23 февраля в Новолакском районе у «Камня скорби». Обычно участие принимают порядка 10 тысяч человек. Но в этом году нам не дали так масштабно его провести. Местность окольцевали, оцепили, как во время войны. В итоге разрешили пройти только 20 старикам», - отметил он. Массовых религиозных обрядов в этом году не проводилось и у могилы Байсангура Беноевского, добавил Султанбиев.

О депортации почти полумиллиона вайнахов в 1944 году, в том числе из Ауховского района, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

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