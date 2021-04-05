Поход всадников в Дагестан совпал с политической линией властей Чечни

05 апреля 2021, 16:00

Конный поход к могиле Байсангура Беноевского в Дагестане является низовой инициативой, но такие акции одобряются Рамзаном Кадыровым, указали глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, правозащитник Оюб Титиев и блогер Тумсо Абдурахманов.

"Кавказский узел" сообщал, что 3 апреля полицейские в Новолакском районе остановили участников конного похода из Чечни, собравшихся посетить могилу полководца Байсангура Беноевского. Инцидент произошел на спорных землях бывшего Ауховского района, обратили внимание пользователи Instagram, посчитав рвение силовиков избыточным. Этот поход затронул чувствительные межнациональные вопросы, отметил политолог Эдуард Уразаев. Участники марша напомнили о восстановлении Ауховского района, потому что власти Дагестана саботируют его, подчеркнул журналист Максим Шевченко.

Почти 30 лет чеченцы Дагестана ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на этой территории - в нынешнем Новолакском районе. За что ауховцы упрекают дагестанских чиновников и как власти планируют решить их проблему, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Конный поход проводился по инициативе снизу, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Не власти инициировали походы. Акция зародилась несколько лет назад и получила одобрение сверху, став ежегодной. Она не требует согласования каждый раз", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом акция укладывается в линию политики Кадырова, указал президент Ассамблеи народов Кавказа. "Общие установки изначально получены и реализуются ежегодно. Акция не выходит за рамки, установленные руководством республики", - сказал он.

Кутаев также добавил, что в акции принимает участие много сельчан. "Каждое село выделяет определенное количество всадников и лошадей. В целом они по своему желанию принимают участие. И насколько я успел заметить, все они получают удовольствие. Необходимости использовать административный ресурс в данном случае нет", - подчеркнул он.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев также считает конный поход низовой инициативой. Но в Чечне и такие акции соответствуют политике властей, указал он. "Эта акция вполне могла пройти без согласования с властями Чечни. Любой чеченец может посетить могилу Байсангура Беноевского. Но судя по тому, как она прошла, акция была согласована с руководством Чечни. И это напоминало низовую инициативу, а не указ сверху", - сказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник сомневается, что в данном случае был использован админресурс. "Эта такая акция, в которой может принять каждый желающий. И обычно желающих так много, что нет необходимости использования админресурса", - пояснил Оюб Титиев.

Конный поход к могиле Байсангура Беноевского ничуть не расходится с политикой Рамзана Кадырова, полагает и блогер Тумсо Абдурахманов. "Уверен, что такое мероприятие не могло состояться без одобрения на самом высоком республиканском уровне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 23 февраля, в годовщину депортации, на митинг в Новолакском районе Дагестана съехались жители Чечни. Был там и вице-спикер парламента Чечни Шаид Жамалдаев. Участники митинга говорили о затягивании восстановления Ауховского района. Депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев предложил организовать встречу для обсуждения этого вопроса, но и.о. главы Дагестана Сергей Меликов проигнорировал годовщину депортации вайнахов.

О депортации почти полумиллиона вайнахов в 1944 году, в том числе из Ауховского района, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".