Аналитики сочли марш чеченских всадников попыткой напомнить о проблеме Ауховского района

04 апреля 2021, 23:25

Конный поход чеченцев к гробнице Байсунгура Беноевского затронул чувствительные межнациональные вопросы, отметил политолог Эдуард Уразаев. Участники марша напомнили о восстановлении Ауховского района, потому что власти Дагестана саботируют его, подчеркнул журналист Максим Шевченко.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Новолакском районе 3 апреля остановили участников конного похода из Чечни, собравшихся посетить могилу полководца Байсангура Беноевского, следует из опубликованного в соцсетях видеоролика. Инцидент произошел на спорных землях бывшего Ауховского района, обратили внимание пользователи Instagram, посчитав рвение силовиков избыточным.

Почти 30 лет чеченцы Дагестана ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на территории нынешнего Новолакского района. В чем ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Возмущение жителей Дагестана вызвала форма проведения марша, отметил политолог Эдуард Уразаев. "О проведении подобных конных походов ранее особо не было слышно. Насколько можно судить по официальной информации пресс-службы МВД РД и видеокадрам, распространяемым в Telegram-каналах, это было культурно-историческое мероприятие, которое без инцидентов завершилось после соответствующих разъяснений о необходимости согласования массовой акции с органами местного самоуправления Новолакского района. Однако судя по откликам, у многих дагестанцев вызвала недоумение форма мероприятия и проведение его без согласования. Вероятно, на это не обратили бы внимания, но когда не в первый раз благонамеренное мероприятие проводится, по спортивной терминологии, "на грани фола", то это вызывает подозрения в других целях подобных действий", — заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Акция чеченских всадников затронула чувствительные межнациональные вопросы, сказал политолог. "Если к использованию политических технологий в сферах властных, экономических и социальных отношений люди менее чувствительны, то в сфере межнациональных отношений надо быть более осторожным всем и, в первую очередь, представителям органов власти и организаторам акций и других массовых мероприятий. Опыт показал, что последствия ошибок в этой сфере могут быть более тяжелыми", — подчеркнул Уразаев.

Марш чеченцев встал в ряд демонстративных акций чеченских властей, вызвавших скандал в Дагестане, заявил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Одной из таких акций ранее было заявление Рамзана Кадырова о том, что деятельность имама Шамиля привела к геноциду чеченцев, напомнил он. "Подобная громкая и демонстративная акция может привести только к конфликтной ситуации. Если бы это все не политизировали, то поход был бы интересен лишь историкам или людям, интересующимся историей", — подчеркнул Фатуллаев. Он затруднился сказать, проходили ли подобные походы раньше.

Подобный поход — это уникальный случай, заявил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Я, во всяком случае, подобных историй не помню", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Действия полиции, по его мнению, были вызваны тем, что акция была несогласованной. "Сами по себе подобные акции все равно подлежат регулированию и подпадают под закон о митингах, шествиях и пикетировании, поскольку это все-таки не религиозный туризм (Байсунгур Беноевский — это не святой человек, а военачальник), и их надо согласовывать", — прокомментировал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участников похода поддержал журналист Максим Шевченко. Как граждане России они имели полное право на мирное и свободное передвижение по стране, "по территориям, не являющимся частной собственностью или военной зоной", подчеркнул он. "В конце концов, 3 апреля была так называемая родительская суббота, когда многие люди посещали захоронения своих родных и близких. Поэтому они имели полное право перемещаться, чтобы посетить место захоронения своего национального героя, а действия властей — это произвол и беззаконие, раскручивающие конфликт", — отметил журналист. Он не исключил, что среди участников похода могли быть и акинцы.

Шествие было "низовой инициативой", счел руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Это шествие Кадырову сейчас не нужно, это не самый удачный момент для него", — заявил он.

Напомним, Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

Акция всадников связана с проблемой восстановления чеченского Ауховского района в Дагестане

Конный поход на территорию Новолакского района "многими воспринимается либо как некий намек на поддержку собратьев из соседней республики в их желании ускорить восстановление Ауховского района, либо как демонстративное напоминание исторической принадлежности земель чеченскому народу, либо как демонстрация своих возможностей для достижения неких личных или групповых целей. И все это даёт повод для усиления негативных эмоций, о чем можно сожалеть", — отметил Эдуард Уразаев.

Поход связан с другими мероприятиями в поддержку решения об образовании Ауховского района, поскольку в 2021 году исполняется 30 лет с момента принятия решения о восстановлении района, заявил Милрад Фатуллаев. "Чеченцы-аккинцы считают, что нельзя передавать эту проблему будущим поколениям, необходимо форсированно решить ее. Этот вопрос поднимался в ряде материалов в СМИ. И именно поэтому на этот поход так жестко отреагировали, поскольку это спор, имеющий серьезную почву — восстановление Ауховского района", — заключил он.

Решение о создании Ауховского района не исполняется, ответственность за это несут дагестанские власти, отметил Максим Шевченко. "Еще в 1991 году была выработана формула "Лакцы уходят, чеченцы приходят, аварцы остаются". Власти Дагестана саботируют исполнение этой формулы, и в результате складывается ситуация, когда двукратный олимпийский чемпион Бувайса Сайтиев не может жить в доме, откуда депортировали его предков. Это порождает конфликты между тремя народами. Марш стал вежливой попыткой напомнить властям Дагестана: "Эй, ребята, пора что-то предпринимать, мы хотим вернуться в дома наших предков", — заявил он.

Этот поход к могиле Байсунгура Беноевского вряд ли имеет непосредственное отношение к требованиям восстановить Ауховский район, предположил Магомед Магомедов. "Но напоминание о том, что эта территория когда-то имела отношение к чеченцам, конечно, имеет место", — отметил он.

Диссонансом прозвучало мнение Алексея Малашенко, заметившего, что проблема Ауховского района — "не кавказская, не дагестанская, а районная". "Это скорее рутина, чем какой-то всплеск деятельности", — подчеркнул он.

Блогер рассказал о визитах групп жителей Дагестана в Чечню

Год или два назад делегация даргинцев численностью более ста человек приезжала в чеченский аул Хатуни в гости к своим родственникам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" чеченский блогер Башлам Чимаев, призвавший после публикаций о марше всадников в своем посте в социальной сети "ВКонтакте" "не создавать панику" и "не поддаваться на провокации". "Я общался с этими даргинцами", — подчеркнул он.

После публикации поста о марше с Чимаевым связались представители дидойцев, сообщил он. По его словам, они рассказали, что дидойцы регулярно ездят в Чечню, посещая там зияраты. "Никаких препятствий для них нет, никто им преграды не создает", — отметил блогер.

О депортации почти полумиллиона вайнахов, которая началась 23 февраля 1944 года, и ее последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".