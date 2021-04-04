Инцидент с всадниками из Чечни вызвал упреки в адрес дагестанских силовиков

04 апреля 2021, 14:55

Полицейские в Новолакском районе остановили участников конного похода из Чечни, ехавших посетить могилу полководца Байсангура Беноевского, следует из опубликованного в соцсетях видеоролика. Инцидент произошел на спорных землях бывшего Ауховского района, обратили внимание пользователи Instagram, посчитав рвение силовиков избыточным.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля тысячи человек, в том числе жители Чечни и Ингушетии, приехали в Новолакский район Дагестана, чтобы почтить память жертв депортации. Все выступавшие на митинге затронули наболевшую тему восстановления Ауховского района, на территории которого жили чеченцы до 1944 года. Проблема восстановления Ауховского района создает почву для конфликта между жителями двух республик, указали пользователи Instagram.

Почти 30 лет чеченцы Дагестана ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на территории нынешнего Новолакского района. В чем ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Полиция в Дагестане остановила колонну всадников, которая двигалась вглубь республики с чеченскими флагами, сообщает сегодня журнал "Дош".

По данным издания, на место прибыл начальник местного уголовного розыска, но один из участников конного похода счёл его должность недостаточно значительной для согласования и озвучил готовность согласовать поход с чиновником уровня не ниже главы района, информирует издание.

Публикация проиллюстрирована видеозаписью, на которой видна группа мужчин, в том числе человек в форме сотрудника ДПС, и толпа всадников, со стороны которых слышны крики "Ахмат сила!". Один из всадников, подъехав к группе мужчин, высказывает желание задать вопрос, после чего спрашивает у одного из собравшихся, какую должность тот занимает. Услышав ответ, он громко говорит: "Начальник уголовного розыска, занимайся незаконными действиями, деяниями, совершенными против закона! Согласовывать будет глава администрации вот этого района! Если бы ты был главой администрации района, я бы тебя понял", - говорит он, после чего спешивается и вместе с конем отходит в сторону.

Видеоролик опубликован также в Telegram-канале "Кавказского узла". "По нашей информации, конный поход чеченцев направился в Новокули, где по преданию похоронен герой Кавказской войны Байсангур Беноевский (то есть представитель того же клана, что и фамилия Кадыровых)", - пояснил автор публикации в другом сообщении.

Это же видео размещено сегодня в Instagram-паблике "Аух / Дай Мохк / Нохчи къам", на который подписаны 3,3 тысячи пользователей соцсети. "Гостей (братьев) с Чеченской республики, которые ехали посетить могилу легендарного Байсангура Беноевского, остановили на подступах Ауховского района (ныне Новолакский). С каких пор у нас на Кавказе всякие начальники мешали людям посещать могилы или памятники?" – говорится в аннотации к ролику.

В итоге участники конного похода посетили могилу, подчеркивается в публикации.

Конный поход был мирным, указал и автор блога Bashlam Chimaev, на страницу которого подписаны 26 тысяч пользователей Instagram. "Никто не пытается ничего захватывать. Это безобидный мирный конный поход к своим братьям из Ауха и посещение могилы легендарного исторического Героя Нохчи/Нахчи народа Бойсхара Беноевского, который захоронен на землях Ауховского района республики Дагестан... Никакого оружия нет, никому не мешают... Мы дожили до того, чтобы поехать в гости, или посетить памятники и могилы, нам нужно получать разрешения? Такого не было никогда. А что сейчас?" – написал он. Инцидент произошел 3 апреля, следует из публикации блогера.

Блогер призвал "не поддаваться на провокации". "И не забывайте, что мы живем в одном государстве. Испокон веков на Кавказе спокойно передвигались на лошадях и другом автотранспорте, и не было в этом никаких проблем!" – написал он.

Схожую точку зрения высказали авторы некоторых комментариев под этой публикацией. "У нас же одна страна. Или нет? Почему вдруг они на могилу не могут съездить?" – указал, в частности, mag.lin9573. "С каких пор запрещено свободное перемещение по регионам Россиии? На могилу Агберди Магома в Чечне постоянно приезжают аварцы с Дагестана, теперь что, им запрещать?" – согласился и noxcho.95.

Всего под публикацией блогера к 14.53 мск опубликовано 64 комментария, а под видео в паблике "Аух / Дай Мохк / Нохчи къам" – 14 комментариев. Авторы некоторых из них также высказались в поддержку всадников. "Какое право они имеют их не пускать к могиле их же героя. Молодой человек правильно говорит, пусть занимается своими делами", - написала, в частности, arsanalievaa.

Администрация Новолакского района и МВД по Дагестану к 14.53 мск не прокомментировали инцидент с всадниками из Чечни на своих сайтах и в Instagram-аккаунтах.

Напомним, Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

О депортации почти полумиллиона вайнахов, которая началась 23 февраля 1944 года, и ее последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".