Предприниматели оценили убытки от пожара на махачкалинском рынке

03 мая 2022, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время пожара на рынке в Махачкале испорчен товар на сотни тысяч рублей*, он не был застрахован, рассказали предприниматели. При отсутствии страховки владельцам торговых точек будет проблематично получить компенсацию, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", пожар на рынке в Махачкале произошел вечером 30 апреля, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Полностью сгорели два магазина, два повреждены частично, в 16 магазинах испорчен весь товар. Министерство промышленности и торговли Дагестана предложило владельцам торговых точек обратиться за помощью на горячую линию.

Сообщение о пожаре на рынке по улице Ирчи Казака, 30 в Махачкале поступило в 18.15 мск 30 апреля. В 18.40 мск пожар был локализован, в 18.44 было ликвидировано открытое горение. Жертв и пострадавших нет. По состоянию на 3 мая, причины пожара не установлены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Дагестана.

Предприниматель Патимат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что одежда, которую она продает, пропахла дымом и не годна для реализации. Примерную стоимость товара она оценила в 100 тысяч рублей. "Сказали будут разбираться, обещали помочь. На горячую линию пробовали дозвониться, там никто не взял трубку. Пока эти дни мы не работаем", - отметила она.

Другой предприниматель, Магомед, сообщил, что его товар не был застрахован. По его словам, он не знает работающих на рынке предпринимателей, кто бы страховал свой товар. "В павильонах есть предприниматели, кто-то сам торгует, некоторые нанимают продавцов. Конкретную помощь никто не обещал, у меня пришел в негодность товар на 200 с лишним тысяч рублей, у соседа выгорело почти все, там ущерб намного больше", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Закон предусматривает право на компенсацию предпринимателям в результате пожара, но в данном случае получить ее может быть проблематично, указал юрист Абакар Алиев.

"Согласно Гражданскому кодексу, ответственность при пожаре несет причинитель вреда. Им может быть собственник помещения, где произошло возгорание, если он ненадлежащим образом содержал электрооборудование и из-за этого возник пожар. Вина может быть возложена на арендатора помещения, если он в договоре аренды обязался соблюдать правила пожарной безопасности, и пожар произошел из-за их несоблюдения. Но, как показывает практика, в Дагестане подобные договоры часто не заключаются. Кроме того, на материальную компенсацию могут рассчитывать, в первую очередь, те предприниматели, кто застраховал свой товар. Такой практики в регионе практически нет, поэтому стоит рассчитывать только на добрую волю властей или владельцев торгового комплекса", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года пожар произошел на рынке по проспекту Акушинского в Махачкале. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было, но сгорело имущество торговцев. Четверо предпринимателей, которые владели семью из двадцати сгоревших павильонов, заявили об отсутствии средств восстанавливать бизнес. Администрация рынка отказалась помогать им, сочтя происшедшее несчастным случаем.

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* Примечание "Кавказского узла" - в материал внесены изменения в 15.52 мск 03.05.

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