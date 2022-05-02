2,5 тысячи жителей Краснодара остались без света из-за аварии

02 мая 2022, 22:55

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Электроснабжение жителей девяти улиц в Краснодаре прекращено после повреждения линии электропередачи.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, сообщение об аварийном отключении света в Западном внутригородском округе города поступило в 20.55 мск сегодня.

Подача электроэнергии прекращено потребителям по улицам Береговая, Калинина, Кубанская набережная, Пушкина, Красная, Комсомольская, Октябрьская, Постовая, Кожевенная. Без света остались 2500 человек, в том числе 830 детей, говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

Отключение произошло в связи с повреждением на линии отключились 23 трансформаторные подстанции, восстановительные работы планируют завершить в течение четырех-пяти часов, сообщила служба.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 27 марта более 97 тысяч жителей Краснодарского края и Адыгеи остались без электроснабжения в результате урагана. Шквалистый ветер повалил деревья, были повреждены кровли зданий. Утром следующего дня подача света жителям была восстановлена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре идет слабый дождь при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра составляет пять метров в секунду. В ночь на 3 мая дождь станет умеренным, ветер усилится до семи метров в секунду, температура воздуха останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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