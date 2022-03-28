Восстановлена подача электричества жителям Кубани и Адыгеи

28 марта 2022, 10:27

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Подача света жителям Краснодарского края и Адыгеи восстановлена после устранения аварий на линиях электропередачи, вызванных ураганом, сообщило Минэнерго.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 27 марта более 97 тысяч жителей Краснодарского края и Адыгеи остались без электроснабжения в результате урагана. Шквалистый ветер повалил деревья, были повреждены кровли зданий.

В Краснодарском крае и Адыгее восстановлено электроснабжение потребителей по основной сети после отключений из-за непогоды, сообщило Минэнерго России.

"Продолжается подключение по 119 индивидуальным заявкам", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 27 марта почти 7000 абонентов остались без электричества в трех населенных пунктах Ставрополья в результате сильного ветра, губернатор ввел в крае режим повышенной готовности.

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