ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

28 марта 2022, 10:27

Восстановлена подача электричества жителям Кубани и Адыгеи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подача света жителям Краснодарского края и Адыгеи восстановлена после устранения аварий на линиях электропередачи, вызванных ураганом, сообщило Минэнерго.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 27 марта более 97 тысяч жителей Краснодарского края и Адыгеи остались без электроснабжения в результате урагана. Шквалистый ветер повалил деревья, были повреждены кровли зданий.

В Краснодарском крае и Адыгее восстановлено электроснабжение потребителей по основной сети после отключений из-за непогоды, сообщило Минэнерго России.

"Продолжается подключение по 119 индивидуальным заявкам", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 27 марта почти 7000 абонентов остались без электричества в трех населенных пунктах Ставрополья в результате сильного ветра, губернатор ввел в крае режим повышенной готовности.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Ограничено движение транспорта у Горячего Ключа", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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