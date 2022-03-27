Сильный ветер привел к массовым отключениям света на Кубани и в Адыгее

27 марта 2022, 21:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 97 тысяч жителей Краснодарского края и Адыгеи остались без электроснабжения в результате урагана. Шквалистый ветер повалил деревья, повреждены кровли зданий.

Как писал "Кавказский узел", почти 7000 абонентов остались сегодня без электричества в трех населенных пунктах Ставрополья в результате сильного ветра, губернатор ввел в крае режим повышенной готовности.

"В Краснодарском крае и Республике Адыгея сильный ветер обесточил более 97 тысяч человек, энергетики ведут восстановительные работы", - сказано в сообщении от 16.22 мск в Telegram-канале Минэнерго России. Позже, в 19.41 мск, Минэнерго информировало, что число жителей, остающихся без света, сократилось до 49,3 тысячи человек.

"До 49,3 тысячи человек сократилось число жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, у которых непогода нарушила электроснабжение. Энергетики продолжают восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В Майкопе шквалистый ветер нарушил работу многих энергообъектов. С 08.00 утра специалисты приняли более 1000 заявок, над восстановлением электроснабжения работают все бригады энергетиков. В соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда работа в ночное время и во время дождя и снега на вышках запрещена. С наступлением ночи будет продолжена работа по обезвреживанию оборванных проводов, а восстановление энергоснабжения возобновится с рассветом, сообщила сегодня в своем Telegram-канале ГТРК "Адыгея".

На опубликованных телекомпанией фотографиях и видеороликах можно увидеть сорванные кровли зданий торговых центров, республиканского театра, а также поваленные на улицах Майкопа деревья.

"Россети Кубань" сообщила, что энергетики компании на 19.00 мск восстановили подачу электроэнергии 60% потребителей в населённых пунктах Краснодарского края и Адыгеи, где шквалистый ветер с порывами до 26-33 метров в секунду стал причиной нарушения энергоснабжения.

Сотрудники компании продолжают работу в особом режиме до полной ликвидации последствий стихии и оперативно отрабатывают заявки, которые поступают от потребителей. В ликвидации последствий непогоды в зоне ответственности компании принимают участие 109 бригад, в работе участвуют около 330 энергетиков и 111 единиц спецтехники, информировала "Россети Кубань".

Шквалистым ветром частично сорвало кровлю на переходной галерее средней школы №33 в станице Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края, сообщил сегодня со ссылкой на региональный оперативный штаб "Коммерсант".

Также сегодня из-за шквалистых порывов ветра в поселке им. Горького Кавказского района Краснодарского края сорвало верхний слой кровли со здания средней школы №8, информировало издание.

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