Власти Грузии смягчили масочный режим

02 мая 2022, 13:31

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Носить маски в закрытых помещениях в Грузии больше не требуется, за исключением медучреждений и общественного транспорта, сообщил премьер-министр страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта власти Грузии отменили требование носить маски на открытом воздухе, но сохранили обязательный масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

С сегодняшнего дня в Грузии отменяется обязательное ношение масок в закрытых помещениях, за исключением медицинских учреждений и проезда в общественном транспорте, сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, такое решение принял Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве страны. "Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией у нас стабилизировалась. За минувшие сутки выявлен всего 51 случай заражения COVID-19. Все это дает нам возможность ослабить регуляции", - цитирует Гарибашвили "Интерфакс".

Грузия прошла шестой пик заболеваемости коронавирусом в начале февраля, и после этого число заражений стабильно идет на спад, отметил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. "Ковид пока никуда не ушел, но масштабы уменьшились…Если не появятся новые опасные мутации вируса, пандемия подходит к концу", - приводит сегодня его слова "Новости-Грузия".

Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала резко улучшаться с конца февраля: если раньше ежедневно выявляли более 20 тысяч случаев заражения, то весной эта цифра снизилась до 200-300 случаев. По оценкам специалистов, иммунитет к коронавирусу в Грузии имеет уже 85% населения, информирует издание.

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