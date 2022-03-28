Масочный режим отменен в Грузии

28 марта 2022, 09:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса власти Грузии отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса отменили с 5 марта запрет на работу ночных клубов. С 28 марта в стране были отменены социальная дистанция, карантин для вновь прибывших в страну людей и ограничения на работу кафе, спортзалов и на проведение массовых мероприятий. При этом был сохранен масочный режим в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

За сутки в Грузии от коронавируса скончались четыре человека, а общее число смертей от COVID-19 достигло 16 708. За сутки подтверждены 357 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло более 1 млн 618 тысяч 403, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте Stopcov.Ge.

Межведомственный координационный совет Грузии принял решение отменить обязательно ношение масок на открытом воздухе, сообщил глава оперштаба Георгий Гибрадзе.

"С 28 марта обязанность ношения маски на открытом воздухе будет отменена и будет носить лишь рекомендательный характер. Обязанность носить маску в общественном транспорте и закрытых помещениях на данном этапе будет сохранена", – привел его слова на своем сайте грузинский "Первый канал".

Гибрадзе также подчеркнул, что оперштаб сохранил в силе право об обязательном ношении масок в закрытых помещениях, информировал ТАСС.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.