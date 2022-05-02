Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле

02 мая 2022, 11:21

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Сведения о том, что армянские военные обстреляли с территории Варденисского района позиции азербайджанских военных в Кельбаджарском районе, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанское оборонное ведомство сегодня заявило, что военные Армении 1 мая обстреляли с территории Варденисского района позиции азербайджанских военных, расположенные в Кельбаджарском районе. Ведомство уточнило, что азербайджанские солдаты открыли ответный огонь.

Информация об обстреле азербайджанских позиций на восточном направлении армяно-азербайджанской границы не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Армянские вооруженные подразделения соблюдают режим перемирия, подчеркнул сотрудник пресс-службы. "Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная и находится под полным контролем армянских подразделений", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. Прежде этот район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

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