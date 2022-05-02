Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

02 мая 2022, 10:16

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Армянские военные обстреляли с территории Варденисского района позиции азербайджанских военных, расположенные в Кельбаджарском районе. Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах на армяно-азербайджанской границе. Так 1 мая Минобороны Азербайджана заявило, что вечером 30 апреля армянские военные в Гегаркуникской области обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе. Армянское оборонное ведомство опровергло эти сведения.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. До этого Кельбаджарский район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

1 мая армянские военные с 13.40 до 17.45 [с 12.40 по 16.45 мск] обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Зейлик и Еллиджа Кельбаджарского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства обстрел велся с позиций армянской армии в приграничном Басаркечарском районе Армении (Варденисский район Гегаркуниской области, – прим. Кавказского узла).

Военные Азербайджана были вынуждены открыть ответный огонь, погибших и раненых среди них нет, сказано в сообщении ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

На 10.10 мск 2 мая на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно сообщения оборонного ведомства Азербайджана о перестрелке на армяно-азербайджанской границе.

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