Минобороны Армении отвергло обвинение в обстреле азербайджанских позиций

01 мая 2022, 17:31

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Информация Минобороны Азербайджана об обстреле армянскими военными позиций в зоне карабахского конфликта не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что вечером 30 апреля подразделения Вооруженных сил Армении в Гегаркуникской области обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии около села Зейлик Кельбаджарского района. Азербайджанские военные "приняли адекватные меры", сообщило ведомство.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. До этого Кельбаджарский район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подразделения Вооруженных сил Армении не нарушали режим перемирия, информация Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Минобороны страны.

По его словам, армянские подразделения соблюдают режим перемирия. "Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная и находится под контролем армянских подразделений", - сказал сотрудник Минобороны корреспонденту "Кавказского узла".

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