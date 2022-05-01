Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций

01 мая 2022, 09:27

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Позиции азербайджанских войск в Кельбаджарском районе были обстреляны со стороны Армении, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в начале марта, когда из-за обстрелов были эвакуированы жители села Храморт. Для безопасности жителей сел Аскеранского района пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха. Появление поста миротворцев не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, указали армянские военные аналитики. Бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде также не исключил вероятности новых инцидентов.

30 апреля в 20.55 (19.55 мск) подразделения Вооруженных сил Армении со стороны Басаркечарского района (Гегаркуниской области Армении) обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии близ села Зейлик Кельбаджарского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Азербайджанские военные "приняли адекватные меры". "Среди личного состава и техники потерь нет", - говорится в пресс-релизе, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Сегодня на этом направлении обстановка стабильная, подчеркивается в сообщении военного ведомства. Минобороны Армении по состоянию на 09.27 мск не прокомментировало на своем сайте версию азербайджанской стороны.

Напомним, Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар. Кельбаджарский район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха) перешел под контроль Азербайджана по итогам войны, которая шла в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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