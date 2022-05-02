Родители школьников в Краснодаре вступились за уволенную после пацифистских высказываний учительницу

02 мая 2022, 09:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родители учеников гимназии в Краснодаре потребовали от властей восстановить на работе учительницу, которая была уволена после распространения в соцсетях аудиозаписи, на которых педагог озвучивает пацифистcкие высказывания. Власти Краснодара отчитались о проведении проверки в школе, а прослушавшие запись комментаторы в соцсети "ВКонтакте" отказались верить в невиновность преподавателя.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 апреля стало известно, что родители учеников краснодарской гимназии распространили в соцсетях запись с высказываниями учителя русского языка и литературы о военной операции на Украине, георгиевской ленточке, политической ситуации. Педагог была уволена.

Ученики одной из гимназий в Краснодаре и их родители выступили против увольнения преподавателя Маручаны Ворониной. Учитель покинула работу после того, как высказалаcь о пацифистских взглядах, передали 1 мая "Юга.ру".

Школьники развесили в коридорах гимназии плакаты с надписями: "Оставьте Маручану Спартаковну", "Без Маручаны Спартаковны мы не класс", "Маручана Спартаковна. Наш учитель. Наша гордость". Акцию придумали две ученицы, их поддержали другие дети, сказано в публикации.

Мама одной из учениц Ворониной Ольга заявила, что коллективной жалобы на Воронину не было, а пожаловался только один человек. "Моя дочь половину ночи рыдала после того, как узнала, что случилось. Она нарисовала плакат "Маручана Спартаковна, мы за вас" и на следующий день пошла в школу. Так почти весь класс сделал. Они даже бегали по школе и подписи собирали, чтобы учительницу вернули. Собрали 200 подписей с учеников других классов и учителей. В гимназии все знают и понимают, что происходит. Обидно, что это преподносится, как коллективная жалоба, но это не так. Только один человек на нее пожаловался, мы знаем, кто", – приведены в публикации слова Ольги.

По словам Жанны, мамы другой ученицы, слова Ворониной в аудиоролике, который распространился в интернете, вырваны из контекста. "Дети узнают свои голоса, но все это вырвано из контекста. [Запись] "склеена" из разных кусков. Что-то происходило еще осенью, что-то позже. Конкретно вырван из контекста кусок с Георгиевской лентой. На полной записи учитель рассказывала про историю ленточки, почему нужно уважать российского солдата, что сейчас некоторые носят ее как украшения. Она рассказывала детям, что это неправильно, мол, это символ, который нужно чтить. В записи этот смысл искажен", – заявила Жанна.

Еще одна родительница Оксана предположила, что аудиозапись в соцсетях могла распространить семья, ребенок из которой плохо ведет себя на уроках. "Я думаю, что эта публикация в социальных сетях дело рук одной семьи, которая не смогла найти взаимопонимания с учительницей. Там большие проблемы были с поведением", – сказала Оксана.

Ребенок, который записал слова преподавателя, срывал уроки и ссорился с другими школьниками, заявила Ольга. "Преподавателям приходилось тратить половину урока, чтобы успокоить его. То он линейкой стучит, то ручками двумя клацает одновременно. Недавно с девочкой у него конфликт случился", – отметила она.

После конфликта с девочкой в школе встал вопрос об отчислении этого ученика, сразу после этого в интернете и появилась аудиозапись, рассказала еще одна родительница Жанна. "Мы не жаловались на учительницу, жаловались на одного ученика, который задирал наших детей. <…> Родители мальчика уже жаловались на Маручану под видом коллективного обращения к директору. Эту жалобу они не согласовывали с нами. Тогда провели проверку, их доводы не подтвердились. Директор услышала мнение большинства родителей и учителя оставили в покое", – рассказала Жанна.

Другая часть родителей указала на личностные качества Маручаны Ворониной. По их словам, Воронина проявляла заботу не только о детях, но и об их родителях. Бабушка одного из учеников Елена рассказала, что преподаватель помогала и морально, и материально когда она заболела коронавирусом. "Верните нам Маручану Спартаковну", – потребовала Елена.

Родители учеников гимназии написали к мэру Краснодара Андрею Алексеенко обращение, с требованием вернуть на работу Маручану Воронину, информировал 29 апреля "Блокнот Краснодар". "Мы просто шокированы информацией, которую вылили на уважаемого педагога. На записи одна фраза вырвана из контекста, а в других местах голос не Маручаны. Но никто не стал разбираться", – приведены в публикации слова жительницы Краснодара Екатерины.

Издание также опубликовало фотографию обращения к мэру от родителей. В нем родители потребовали от чиновника провести проверку по факту распространения ложной информации о педагоге, а также выразили свое возмущение тем, что смонтированная из разных кусков запись была распространена в интернете.

В пресс-службы мэрии Краснодара подтвердили сведения о том, что Воронина уволена, в гимназии проводится проверка с участием правоохранителей, сказано в публикации.

Пользователи соцсети отказались верить в невиновность педагога

Аудиозапись с высказываниями Ворониной была размещена 30 апреля в соцсети "ВКонтакте" в группе "Тридевятое царство", на которую подписаны 4457 пользователей. На записи слышны голоса взрослой женщины и подростков. Женщина высказывает фразы против милитаризации и конфликтов. Также она возмущается криками "Ура", которые слышны со школьного двора. Местами педагог повышает голос, высказывая свою пацифистскую позицию. Дети ей на это отвечают приглушенными голосами, из-за чего их ответы неразборчивы.

К 08.55 мск 2 мая эта публикация в группе "Тридевятое царство" набрала 265 отметок с реакцией пользователей и 123 комментария. Большая часть их авторов высказалась негативно.

"Родители требуют вернуть учительницу, они заявляют, что это все было сфабриковано родителями одного ученика, который имеет личные счёты с учителем. Они утверждают, что голос на записи не принадлежит учительнице", – написал Вадим Дембо.

"А ещё учительница уроженка Краснодара, а к Украине имеет отношение, как заяц к стоп-сигналу, жила там в 80-90-е, пока муж там служил. И всю жизнь гражданка России. Но [этим людям] наплевать", – ответил ему Никита Воронин.

"Никита, ты фразы слушал? Ей [крики] "Ура" [в школьном дворе] не понравились. Хватил лгать", – потребовала Венера Костина.

"Считаю, надо привлечь к уголовной ответственности, а не просто уволить. Ну, или, в крайнем случае, уволить с выдворением", – заявила Лидия Ковалёва.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.