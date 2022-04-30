Выход в море запрещен в Ейском районе из-за антитеррористической операции

30 апреля 2022, 14:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Погрануправление ФСБ запретило выход в Азовское море маломерным судам из-за проведения антитеррористических мероприятий, сообщили власти Ейского района.

Поданным администрации Ейского района, выход в Азовское море запрещен в связи с проведением антитеррористической операции маломерным судам – прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги).

"Выход в море запрещен! По сообщению службы в Ейске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, с 00.00 [мск] 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице администрации Ейского района в соцсети "ВКонтакте".

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