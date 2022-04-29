Учитель из Краснодара уволена за высказывания о действиях российских военных

29 апреля 2022, 16:49

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Родители учеников краснодарской гимназии распространили в соцсетях запись с высказываниями учителя русского языка и литературы о военной операции на Украине, георгиевской ленточке, политической ситуации. Педагог уволена, правоохранительные органы проводят проверку, сообщили в мэрии города.

Родители учеников краснодарской гимназии №92 пожаловались, что преподаватель русского языка и литературы во время уроков высказывается на тему военной операции на Украине, осуждая действия российских военных. Родители предоставили запись с диктофона, которые сделали ученики на уроках. По данным издания, родители обращались к руководству гимназии, однако директор не предпринял никаких действий, пишет "Живая Кубань".

В смонтированной записи, которая была опубликована 28 апреля в нескольких краснодарских пабликах, в том числе в Telegram-канале chp_krd, приводятся несколько высказываний педагога. По ее словам, она говорит "о наболевшем", однако ученики слишком маленькие, чтобы понять это. Она задавала ученикам вопросы о возврате к мирной жизни и милитаризации в стране, высказывала негативное отношение к использованию георгиевской ленточки, следует из записи.

По данным пресс-службы мэрии Краснодара, педагог уволена, в гимназии проводят педагогическое расследование и родительские собрания. Также проверку проводят правоохранительные органы, сообщило сегодня издание "Юга.ру".

На сайте мэрии Краснодара, управлений Следкома и МВД по Краснодарскому краю на 16.47 мск не содержится информации об увольнении педагога и начале проверки.

Напомним, что руководство школы уволило за прогулы учительницу из Астрахани Елену Байбекову, которая провела пять дней под арестом после пацифистского пикета. Байбекова намерена добиваться восстановления на работе.

"Кавказский узел" также писал, что 27 апреля силовики составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России на стоматолога Виталия Николаева, который провел пацифистский пикет в центре Краснодара. Прохожие неодобрительно отнеслись к акции, многие останавливались и высказывали оскорбления, рассказал активист.

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Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.