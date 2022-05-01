Открываются авиарейсы по направлению Казань - Махачкала

01 мая 2022, 07:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сегодня компания Nordwind Airlines открывает авиарейсы из Международного аэропорта «Казань» в Махачкалу.

Как писал "Кавказский узел", руководство Дагестана совместно с Федеральным агентством по туризму разработали совместную программу по развитию туризма в республике.

В 2021 году Дагестан, по данным властей региона, впервые посетили более 1 млн туристов. При этом в 2017 году регион посетили 608 тысяч туристов, в 2018 году – около 700 тысяч, в 2019 году – 850 тысяч, а в 2020 году – 840 тысяч туристов. В конце марта МЧС Дагестана сообщило, что в горном Чародинском районе республики начало работу новое поисково-спасательное подразделение, которое будет заниматься, в том числе оказанием помощи туристам, число которых в Дагестане постоянно растет.

Первый рейс авиакомпании Nordwind Airlines запланирован на 1 мая. Вылеты будут выполняться два раза в неделю: по четвергам вылет из Казани в 14:00 с прибытием в Махачкалу в 16:35, обратный вылет в 17:40 с прибытием в Казань в 20:25; по воскресеньям вылет из Казани в 13:10 с прибытием в столицу Дагестана в 15:50, обратный вылет в 16:50 с прибытием в Казань в 19:30; Время в пути составит 2 часа 40 минут, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань» на официальном сайте.

По данным авиакомпании Nordwind Airlines стоимость билета на рейс Казань - Махачкала в одном направлении составляет от 5 до 13 тысяч рублей, в зависимости от времени заказа.

"Кавказский узел" ранее писал, что 13 мая 2021 года махачкалинцы после претензий туристки к состоянию общественных туалетов в республике заявили, что возросший интерес к турпоездкам в Дагестан дает жителям региона заработок, но раскрыть туристический потенциал республики в полной мере не дают острые проблемы инфраструктуры. А после инцидента с падением девушек в июле 2021 года в обрыв в Сулакском каньоне пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей. Сейчас для создания современной туристической инфраструктуры в Дагестане формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный кластеры. Прибрежный кластер будет сосредоточен на развитии пляжного туризма.

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