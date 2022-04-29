Продукты закончились в магазинах блокированных сел Цахурской долины

29 апреля 2022, 21:00

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Два вертолета привезли гуманитарную помощь в Цахурскую долину, которая десятый день заблокирована в результате обвала единственной дороги, соединявшей ее с внешним миром. Люди в горных селах обычно имеют запас продуктов, но прилавки магазинов опустели, отметили местные жители. В Дагавтодоре не смогли назвать дату расчистки дороги, так как обвалы продолжаются.

Как писал "Кавказский узел", жители Цахурской долины периодически оказываются отрезанными от мира. Так, 21 марта 2021 года на окраине села Цахур в Рутульском районе сошла лавина, которая заблокировала девять сел с почти 4 тысячами жителей, а всего за пять дней в районе сошли семь лавин. В этом году в ночь на 17 марта горная трасса в Рутульском районе оказалась перекрыта после схода лавины, из-за чего без сообщения с внешним миром оказались девять высокогорных сел. 21 апреля обвал автодороги Рутул - Лучек - Джиных оставил без транспортного сообщения 13 сел долины с населением около 5 тысяч человек. Спасатели заявили о готовности доставить продукты первой необходимости вертолетом.

В магазинах селения Цахур, оказавшегося заблокированным в результате обвала автодороги, заканчиваются продукты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава населенного пункта Вагиф Алиев. "Сегодня уже десятый день как мы отрезаны от внешнего мира. Магазины пустые. Я обзванивал владельцев двух крупных торговых объектов, они сказали, что на прилавках остались только конфеты, а больше ничего нет. Все продукты раскупили", - отметил он.

По его словам, запасы продовольствия сельчане в основном делают на зиму. "Сейчас уже эти запасы на исходе. Раньше в горах покупали по пять-шесть мешков муки. В последнее время такой необходимости нет, потому что магазины есть, доставка постоянно осуществлялась. А сейчас уже все остановлено, завоза товара нет, дорога заблокирована. Даже на ишаках ничего не пронесешь, потому что и скотине негде пройти", - говорит Алиев.

По его словам, в ближайшие дни дорожные службы должны пробить небольшую колею, чтобы транспорт смог проехать."Коммерсанты готовы завезти товар сразу, главное, чтобы машина проехала. Но если дорогу очистить не удастся, то единственный выход - это воздушный путь", - отметил он.

Как пояснил глава села, обвал произошел на участке дороги, который невозможно объехать."В этой местности были старая нижняя дорога и новая, которую проложили сверху. Но сейчас обе эти дороги одновременно завалены. Не осталось и старых дедовских троп,(там, где они пролегали, образовались обрывы), и чтобы теперь пройти пешком, приходится идти в обход далеко в горы", - рассказал Вагиф Алиев.

Сегодня в Цахурскую долину прилетели два вертолета, которые привезли гуманитарную помощь от сенатора Сулеймана Керимова и благотворительного фонда "Инсан". "Они раздали продукты, но это, конечно, полностью не покрывает всю необходимость продуктами тем, у кого они на исходе», - отметил глава села Цахур.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов 15 марта был включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине. Включение Керимова в санкционные списки не скажется на его помощи Дагестану, поскольку траты Керимова на благотворительность значительны для республики, но не составляют существенной доли его расходов, предположили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Отрезанные от внешнего мира 13 сел находятся в горных труднодоступных местах, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор цахурской газеты "Нур" Байрам Абдуллаев, который выезжал на место происшествия 27 апреля. "Люди остаются без (транспортного) сообщения 10 дней и продовольствие в селах на исходе. Там нет больших магазинов, супермаркетов. В каждом селе по одному-два маленьких магазинчика. Без частого пополнения их запасы быстро исчерпываются. А тем более скоро Ураза-байрам. И неизвестно, когда откроют дорогу. Главное - обеспечить жителей продовольствием", - отметил он.

Восстановительные работы на обрушившемся участке продолжаются, но ситуация осложняется продолжающимися обвалами, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Дагавтодоре. "Сверху на дорогу постоянно обваливается земля. Подрядная организация расчищает какой-то участок, приступает к работе на другом, но сверху сыпется вновь", - пояснил представитель ведомства. Сроки завершения работ пока не названы.

В МЧС Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что ведется постоянный мониторинг ситуации в Цахурской долине.

Условия жизни в Цахурской долине всегда были суровыми, рассказал житель села Мишлеш Рамазан. "Это высокогорная местность, граничащая с Азербайджаном. Условия здесь сложные, но люди привыкли, это горы, мы так и живем. Для нас это обычное явление. Некоторые, конечно сейчас жалуются, что у них заканчиваются продукты, но мы всегда привыкли жить с запасами", - сказал он.

В селении Микик продолжается обычная жизнь, рассказал житель села по имени Нариман. "Школа работает, занятия продолжаются. Какого-то дефицита товаров не наблюдается. Главная проблема - это дорога, пока она завалена, не уедешь и не приедешь в село. Мы надеемся, что скоро ее расчистят. Потому что если так и дальше (будет продолжаться), то уже все запасы закончатся", - отметил он.

Нариман подтвердил, что в долину прилетали два вертолета. "Видел, как прилетали два вертолета, но сели они подальше от нашего села, видимо, в другом селении. К нам каких-то продуктов не привозили, я даже не знаю, что они привезли", - добавил сельчанин.