Пять тысяч жителей Цахурской долины более недели отрезаны от мира обвалом на дороге

29 апреля 2022, 00:54

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В отрезанные обвалом 13 населенных пунктов Цахурской долины в Рутульском района Дагестана спасатели вертолетом Ми-8 планируют доставить продукты первой необходимости. У многих жителей на исходе запасы еды, в магазинах также нет продуктов, заявил глава одного из сельских поселений.

Как писал "Кавказский узел", жители Цахурской долины периодически оказываются отрезанным от мира. Так, 21 марта 2021 года на окраине села Цахур в Рутульском районе сошла лавина, которая заблокировала девять сел с почти четырьмя тысячами жителей, а всего за пять дней в районе сошли семь лавин. В этом году в ночь на 17 марта горная трасса в Рутульском районе оказалась перекрыта после схода лавины, из-за чего без сообщения с внешним миром оказались девять высокогорных сел, сообщила администрация села Цахур.

В населенные пункты Рутульского района Дагестана, которые остались без автомобильного сообщения из-за обвала, спасатели 29 апреля вертолетом Ми-8 МЧС России планируют доставить продукты первой необходимости. Отрезанными остаются 13 населенных пунктов с населением около 5 тысяч человек, сообщил 29 апреля со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС ТАСС.

Решение о доставке продуктов было принято на оперативном совещании, которое провел начальник ГУ МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов. Главы населенных пунктов Рутульского района сообщили о том, что больных и нуждающихся в санитарной эвакуации среди населения нет, а необходимые медикаменты есть в наличии.

Дорога местного значения Рутул - Лучек - Джиных в Рутульском районе Дагестана была перекрыта 21 апреля в результате обвала. Проведению работ по расчистке мешает постоянный камнепад и угроза повторного обвала, информировало со ссылкой на данные республиканского Минтранса агентство.

Участок строящейся дороги расчищали уже несколько раз, но на утро он вновь был перекрыт грунтом, сообщил в своем новостном сюжете программы "Вести" телеканал "Россия 1". В ролике, опубликованном 29 апреля в Telegram-канале "Дагестанского бюро Вестей", говорится, что гора медленно сползает, разрушив путь в Цахурскую долину Рутульского района. Через разрушенный участок дороги нельзя пройти даже пешком, так как грунт продолжает осыпаться.

"В магазинах уже почти во всех селах пустые полки", - заявил в ролике имам Рутульского района Эльдар Сулейманов. Дорожники не оставляют попыток пробиться в Цахурскую долину, сообщил телеканал.

Строительство дороги осуществляется генеральной подрядной организацией ООО "Дорстрой-К" в соответствии с государственным контрактом, а проектная документация разработана ООО "ИПТС-Транспроект", сообщило 29 апреля местное издание "Нур", выходящее на русском и цахурском языках.

Обвально-оползневым процессам, при которых произошел отрыв и смещение массы горных пород, подвергнут участок дороги, и смещение горных пород тут произошло одномоментно, пояснил изданию руководитель подрядной организации.

По словам специалиста, на верхнем склоне на протяжении более 100 метров имеются трещины раскрытием от 40 до 70 сантиметров с интенсивной динамикой раскрытия и сползания грунта. Длина активной части оползня составляет от 200 до 300 метров, ширина 10-13 метров, высота 70-90 метров. В результате обвала перекрыта полка существующей автомобильной дороги "Рутул-Лучек-Джиных", а из-за оползня разрушена полка дороги протяженностью более 100 метров. На этом участке происходит смещение массы горных пород и сохраняется угроза активизации оползневых процессов.

По предварительным оценкам дорожников, первопричиной образования оползня является уменьшение прочности грунта верхового склона под воздействием атмосферных осадков, однако другие специалисты предположили, что виной всему неверная геологическая экспертиза данного участка, информировало издание.

Несмотря на проводимые работы, дорожники никак не могут расчистить путь из-за новых обвалов. По словам глав сельских администраций этой долины, в сёлах заканчиваются запасы продуктов, многие держат пост, а скоро праздник Ураза-байрам.

"Если в ближайшие дни дорогу не откроют, то жители могут остаться без продуктов первой необходимости, а это, в первую очередь, мука, сахар, чай и другие. У многих на исходе продуктовые запасы, а магазины уже пусты", - заявил глава сельского поселения "Каляльский" Ибадуллах Гаджиев. Он сообщил, что люди не могут попасть домой к своим семьям, многие приехали из Махачкалы и других городов России и остались на этой стороне, а те, кто перед обвалом выехал по своим делам за пределы Цахурской долины, остались на той стороне.

Жители долины на днях переправили на ту сторону через горную тропу беременную женщину и больного ребенка, сообщило издание.

На этот раз ситуация более сложная, чем была во время схода лавины в Цахуре в марте 2021 года, заявили селяне. Они недоумевают, почему не объявляют в районе чрезвычайную ситуацию и не подключают МЧС для подвоза в населенные пункты продуктов первой необходимости. "Почему нас бросили на произвол судьбы и никто не обращает внимание на нашу проблему?" - заявил имам Цахурской мечети Эльдар Сулейманов, который уже больше недели не может попасть домой.

"Раньше нашими проблемами занимался депутат в парламенте республики, а сейчас там нет нашего представителя, и нам не к кому обратиться в таких ситуациях. Мы живем в самых трудных условиях, где возникают проблемы с дорогами, как сейчас, с электричеством, у нас нет газа и других благ цивилизации", - рассказал один из жителей долины.

Дорогу в Цахурскую долину в ближайшие дни вряд ли откроют, так как предстоит большая работа, а из-за прогнозируемых в ближайшие дни дождей возможны новые обвалы, сообщили изданию дорожники.

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