Сход лавины. Фото: PIXABAY.COM

17 марта 2022, 09:30

Девять сел заблокированы в Дагестане после схода лавины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горная трасса в Рутульском районе оказалась перекрыта после схода лавины из-за чего без сообщения с внешним миром оказались девять высокогорных сел, сообщили местные власти.

По данным администрации села Цахур Рутульского района лавина сошла минувшей ночью.

"Лавина минувшей ночью оставила без транспортного соединения с центром девять сел Рутульского района, расположенные выше села Цахур по долине", – привел сегодня "Интерфакс" слова главы села Цахур Вагифа Алиева.

Он уточнил, что пострадавших нет. "В прошлом году здесь только по одному ущелью сошли восемь лавин, которые повредили несколько домохозяйств", – сказал чиновник. По его словам, ещё сохраняется угроза схода лавин, поэтому рабочие к расчистке пока не приступили.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Также можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта 2021 года крупная лавина заблокировала проезд в село Гдым Ахтынского района Дагестана.

Примечание:

"Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Дома жителей дагестанского села повреждены после камнепада", "Мост обрушился в Буйнакском районе Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 марта 2022, 10:52

17 марта 2022, 10:44

17 марта 2022, 10:03

  • Солдат погиб в Армении

    Тело рядового Альберта Мирояна с огнестрельным ранением найдено на боевом посту, сообщило Минобороны Армении.

17 марта 2022, 08:52

17 марта 2022, 07:52

  • 1 Двое военных из Северной Осетии погибли на Украине

    Житель села Ногкау Алагирского района Эльбрус Доев и владикавказец Сергей Суслов погибли во время военной операции на Украине. С начала спецоперации российских войск погибло не менее 17 военнослужащих из Северной Осетии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи