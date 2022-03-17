Девять сел заблокированы в Дагестане после схода лавины

17 марта 2022, 09:30

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Горная трасса в Рутульском районе оказалась перекрыта после схода лавины из-за чего без сообщения с внешним миром оказались девять высокогорных сел, сообщили местные власти.

По данным администрации села Цахур Рутульского района лавина сошла минувшей ночью.

"Лавина минувшей ночью оставила без транспортного соединения с центром девять сел Рутульского района, расположенные выше села Цахур по долине", – привел сегодня "Интерфакс" слова главы села Цахур Вагифа Алиева.

Он уточнил, что пострадавших нет. "В прошлом году здесь только по одному ущелью сошли восемь лавин, которые повредили несколько домохозяйств", – сказал чиновник. По его словам, ещё сохраняется угроза схода лавин, поэтому рабочие к расчистке пока не приступили.

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"Кавказский узел" также писал, что 26 марта 2021 года крупная лавина заблокировала проезд в село Гдым Ахтынского района Дагестана.