Лавина перекрыла дорогу к дагестанскому селу Гдым. Фото пресс-служба минтранса Дагестана https://www.instagram.com/p/CM428ShHaZn/

26 марта 2021, 21:51

Лавина перекрыла дорогу к дагестанскому селу Гдым

Крупная лавина заблокировала проезд в село Гдым Ахтынского района. Работы по расчистке снежной массы начнутся утром, движение будет восстановлено к вечеру 27 марта, сообщил сегодня Минтранс Дагестана.

В Ахтынском районе Дагестана на 7-м километре автомобильной дороги местного значения - подъезд к селу Гдым от автодороги Курукал - Хнов, сошла крупная снежная лавина. Дорога перекрыта на протяжении 70 метров. Транспортное сообщение с селом Гдым перекрыто, сообщил сегодня Минтранс Дагестана в своем Instagram.

Работы по организации временного прохода начнутся утром 27 марта, возобновление движения по дороге ожидается в 18:00 мск 27 марта, сообщило ведомство.

Жертв и пострадавших при сходе лавины нет. С 21 марта в Дагестане сошли более 20 лавин, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Ахтынского района селе Ахты ожидается ясная погода, без осадков, температура +2 градуса, ветер скоростью 2 метра в секунду. Днем 27 марта ожидается слабый дождь, температура повысится до +6 градусов, скорость ветра увеличится до 4 м/с. 27 марта ожидаются осадки при температуре -2, скорость ветра составит 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

""Россети" отчитались о возобновлении подачи электричества в села Дагестана", "Лавина перекрыла дорогу в Рутульском районе Дагестана", "Дорога в Дагестане расчищена после схода лавин".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 марта 2021, 02:18

  • Мошенники нажились на игре сборной России в Сочи

    Болельщики, желавшие приобрести билеты на матч сборных России и Словении на сочинском стадионе "Фишт", столкнулись с мошенниками, которые продавали места на матч по завышенным ценам и с предварительной бронью на подставных сайтах, сообщает пресс-служба стадиона.

28 марта 2021, 01:20

28 марта 2021, 00:22

27 марта 2021, 23:23

  • Экологи заявили о провале "мусорной реформы" на Кубани

    Правительство Краснодарского края уже год не может решить острую проблему строительства мусорных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов, потому что чиновники не могут выбрать подходящие для этого земельные участки, заявила "Эковахта по Северному Кавказу".

27 марта 2021, 22:25

  • Пользователи соцсети поспорили о причинах насилия в детском саду Георгиевска

    В образовательных учреждениях следует установить онлайн-камеры, заявила часть пользователей Instagram после заявления жительницы Георгиевска об избиении ребенка в детском саду. Другие указали на низкие зарплаты и непомерную нагрузку на воспитателей. Обвиненная в избиении ребенка сотрудница детсада уволена, на нее заведено уголовное дело.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи