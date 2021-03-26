Лавина перекрыла дорогу к дагестанскому селу Гдым

26 марта 2021, 21:51

Крупная лавина заблокировала проезд в село Гдым Ахтынского района. Работы по расчистке снежной массы начнутся утром, движение будет восстановлено к вечеру 27 марта, сообщил сегодня Минтранс Дагестана.

В Ахтынском районе Дагестана на 7-м километре автомобильной дороги местного значения - подъезд к селу Гдым от автодороги Курукал - Хнов, сошла крупная снежная лавина. Дорога перекрыта на протяжении 70 метров. Транспортное сообщение с селом Гдым перекрыто, сообщил сегодня Минтранс Дагестана в своем Instagram.

Работы по организации временного прохода начнутся утром 27 марта, возобновление движения по дороге ожидается в 18:00 мск 27 марта, сообщило ведомство.

Жертв и пострадавших при сходе лавины нет. С 21 марта в Дагестане сошли более 20 лавин, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Ахтынского района селе Ахты ожидается ясная погода, без осадков, температура +2 градуса, ветер скоростью 2 метра в секунду. Днем 27 марта ожидается слабый дождь, температура повысится до +6 градусов, скорость ветра увеличится до 4 м/с. 27 марта ожидаются осадки при температуре -2, скорость ветра составит 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.