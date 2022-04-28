Молоток судьи. Фото с сайта pixabay.com

28 апреля 2022, 08:42

Суд в Адыгее отменил штраф активисту за распространение исламской газеты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Адыгеи отменил в связи с истечением срока давности штраф активисту Гамзату Магомедову, который был ему назначен ранее за распространение мусульманской газеты "Ас-салам".

Верховный суд Адыгеи отменил штраф в 25 тысяч рублей активисту Гамзату Магомедову, который был ему ранее назначен горсудом Майкопа из-за распространения мусульманской газеты "Ас-салам".

Магомедов был задержан в октябре 2021 года, во время рассмотрения дела в горсуде Майкопа он настаивал на своей невиновности, утверждая, что газета "Ас-салам" является зарегистрированным средством массовой информации, информировали 27 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Тем не менее, судья вынес решение, что Магомедов не мог распространять газету "Ас-салам" так как он не является официальным представителем муфтията. Во время рассмотрения апелляции, Магомедов обратил внимание, что дело должен был рассматривать мировой суд, а не горсуд Майкопа.

В итоге Верховный суд Адыгеи отменил штраф Магомедову из-за нарушений при составлении протокола и истечения сроков давности, передало 27 апреля "ОВД-Инфо"*.

Напомним, духовно-просветительская газета Ас-салам издается Духовным управлением мусульман (ДУМ) Дагестана. Издание используется муфтиятом Дагестана для антиэкстремистской пропаганды, в нем публикуются материалы о вопросах традиционного ислама.

В марте 2017 года муфтии республик Северного Кавказа предъявили претензии к председателю ДУМ Дагестана в связи с тем, что на территории их республик распространяется газета "Ас-салам". В ответ на эти претензии ДУМ Дагестана 18 марта 2017 года вышел из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Кавказоведы объяснили выход Дагестана из КЦМСК конкуренцией между муфтиятами", "Конфронтация с муфтиями Кавказа напомнила о сильных позициях Хамхоева в Ингушетии", "Спрос на хадж вырос на юге России после отмены антиковидных ограничений".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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