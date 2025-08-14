15 жителей Майкопа перебрались в ПВР после пожара в многоэтажке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы многоэтажке вынуждены были остаться в пунктах временного размещения после того, как пожар повредил около 30 квартир.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа жителям 16-этажного дома на улице Ополченской, на который упали обломки БПЛА, власти разрешили вернуться в квартиры,

15 из 140 жильцов многоквартирного дома в Майкопе решили воспользоваться пунктами временного размещения, которые организовали на базе гостиниц города. Им были предоставлены питание и бытовые предметы для ночлега.

Пожар произошел вечером 12 августа в доме по улице Депутатской. Жителей эвакуировали. В результате возгорания была уничтожена кровля здания, а также пострадали около 30 квартир на верхних этажах. Погибших и раненных нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает «Коммерсант».

Жителям, чьи квартиры пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в Майкопе, окажут помощь, пообещал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«Мы не оставим людей с проблемой один на один — однозначно возьмем на себя восстановление кровли многоквартирного дома и общедомового имущества. Также поручил проработать варианты и условия оказания помощи владельцам пострадавших от огня и подтопления квартир», — написал Кумпилов 13 августа.