Консилиум врачей рекомендовал Саакашвили реабилитацию

28 апреля 2022, 01:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностированы анорексия, непереносимость организмом ряда продуктов и снижение мышечной массы на фоне постстрессовой депрессии, сообщили врачи, наблюдающие за состоянием его здоровья. Близкие Саакашвили пожаловались, что ему запретили передавать посылки.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение. По словам политика, он принял это решение, несмотря на предупреждение врача о риске летального исхода. Адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил "Кавказскому узлу", что лечение его подзащитного невозможно в тюремных условиях. 10 марта Саакашвили прервал голодовку из-за ситуации на Украине. 13 марта он сообщил, что врачи гражданской клиники в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Михаил Саакашвили, выступая 20 апреля в суде по делу о незаконном пересечении границы, попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать Саакашвили помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выявлена постстрессовая депрессия, анорексия и слабость, состояние его здоровья ухудшилось по сравнению с последним обследованием врачей консилиума, проведенным 11 января, сообщили сегодня врачи консилиума на пресс-конференции. В частности, врачи выявили происходящий отрицательный катаболизм - потребление организмом частей своего распада. Они считают, что после проведенных голодовок у Михаила Саакашвили происходит снижение массы тела за счет мышечной ткани по причине белкового голодания на фоне анорексии.

Врачи указали на снижение объема питания Саакашвили: в сутки он получает от одной четвертой до одной третьей от необходимого количества калорий, ежемесячно он худеет на восемь килограммов, а его организм отторгает ряд продуктов питания, в том числе и белковые.

Консилиум рекомендовал на этом этапе провести своевременную комплексную нейропсихологическую и физическую реабилитацию, это, по мнению врачей, необходимо из-за ограничений в питании Саакашвили, из-за которых есть высокий риск инфекций и нарушения работы внутренних органов.

Консилиум обратил внимание на то, что не были выполнены рекомендации группы экспертов при омбудсмене, выданные в декабре 2021 года и в январе этого года о проведении психотерапии и физической реабилитации. Михаилу Саакашвили провели медикаментозное лечение, которое не дало результатов, и состояние его здоровья ухудшилось, отметили врачи.

"Продолжение медикаментозного лечения в аналогичных условиях, неисполнение означенных рекомендаций не будет эффективно и в будущем не принесет положительного результата и вызовет ухудшение состояния здоровья пациента, что, возможно, вызовет необратимые процессы", - говорится в заключении консилиума, направленного сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-службой омбудсмена.

Осмотревший Саакашвили врач из состава консилиума, терапевт Григол Хурцидзе сообщил, что бывшему президенту необходимо обеспечить полноценное питание.

"Чтобы Саакашвили стало лучше, ему нужно полноценное питание. Фактически, чтобы начать полноценное питание, нужен настрой, для достижения этого настроя та психологическая проблема, которая у него есть, должна быть снята. Для снятия этой психологической проблемы есть два пути: психотерапия и психоневрологическая реабилитация или медикаментозное лечение. На лицо то, что бывшему президенту медикаментозное лечение не помогает", - сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

Накануне близкие Михаила Саакашвили заявили о том, что с 26 апреля ему запретили передавать посылки, в том числе и продукты питания. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение", учрежденной Саакашвили, Екатерина Херхеулидзе заявила, что в этот день принесла посылку для бывшего президента, но ее отказались принять и сообщили, что посылки для него больше принимать не станут.

"Посылку для Саакашвили не приняли. Он питается только продуктами из посылок, в магазине еду не покупает", - сообщила она в эфире телекомпании 26 апреля.

В свою очередь, один из адвокатов Саакашвили, Ника Гварамия сообщил, что Саакашвили питается обезжиренным сыром "Сулгуни" и огурцами.

Представители семьи Саакашвили, комментируя запрет на передачу посылок, заявили, что бывший президент подвергается нечеловеческому обращению, в связи с чем семья приняла решение "очень активно включиться в этот процесс". О своих дальнейших планах и разработанной стратегии они сделают заявление днем 28 апреля, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Специальная пенитенциарная служба сегодня выступила с официальным заявлением о том, что Саакашвили не получал посылки только один день, 26 апреля, и отметила, что в дальнейшем ему будут передавать посылки так же, как и ранее.

"С целью информирования общественности поясняем, что в существующем магазине на территории заведения можно приобрести все те продукты питания, которые не запрещены регламентом заведения, посредством денег, лежащих на принадлежащей ему [Саакашвили] карте. Также ему трижды в день подается еда, предназначенная для заключенных", - говорится в сегодняшнем заявлении службы, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

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