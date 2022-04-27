Число задержанных на акциях протеста в Ереване выросло до 19

27 апреля 2022, 16:12

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Активист задержан на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении перед зданием правительства. Полиция сообщила сегодня о задержании еще 18 человек, в том числе семерых пытавшихся перекрыть улицу Туманяна.

Как писал "Кавказский узел", второй день уличных протестов завершился 26 апреля шествием сторонников оппозиции и перекрытыми дорогами в центре Еревана. Сегодня сторонники движения "Освобождение" сегодня направились к зданию правительства в белых халатах, противогазах и со средствами для дезинфекции, были задержаны 11 участников акции.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. 22 апреля Пашинян подчеркнул, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

Оппозиция, требующая отставки Пашиняна, организовала протестную акцию у здания правительства. Участники акции протеста принесли с собой плакат с отпечатками руки красного цвета, а также ведро с красной краской и плакаты с надписями "Никол", сделанными краской такого же цвета. В числе участников акции были депутаты оппозиционной фракции "Айастан" Кристине Варданян и Тадевос Аветисян.

В прямом эфире на своей странице в Facebook* член АРФ "Дашнакцутюн", депутат Кристине Варданян отметила, что "этой акцией они хотят показать, что действующие власти (...) должны уйти, чтобы армянский народ смог просто жить" (...) "Народ должен проснуться, завтра может быть уже поздно", - заявила она. Проведение акции Варданян связала также с несчастным случаем 26 апреля, когда машина из кортежа Никола Пашиняна сбила беременную женщину насмерть.

Машина из кортежа премьер-министра Никола Пашиняна сбила беременную 28-летнюю женщину, которая затем умерла в больнице. Следком заявил об аресте водителя

Депутат Тадевос Аветисян в прямом эфире отметил, что "смерть беременной смерти касается всех". Полицейские подошли к Аветисяну, чтобы понять, что он планирует сделать с ведром красной краски, депутат опустил руки в ведро с краской и оставил отпечатки рук на асфальте перед зданием правительства. После этого силовики отвели его в полицейскую машину, несмотря на то, что участники протеста кричали, что "он депутат". Полиция задержала также еще одного участника протеста. Спустя короткое время Аветисяна отпустили.

Начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе акции у здания правительства в Канакерское отделение полиции задержан один активист.

Кроме этого, по данным полиции, за сегодня перекрытие дорог в разных районах Еревана задержаны 18 человек. Из них 11 - задержаны на площади Республики и семеро - на улице Туманяна. Активисты задержаны за нарушение статьи 182 КоАП Армении "Неповиновение законному требованию полиции".

Напомним, в армянском обществе достаточно велик запрос на смену власти, но у оппозиции недостаточно ресурсов для того, чтобы противостоять власти Пашиняна, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и политобозреватели.

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