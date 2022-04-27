Сторонники оппозиции задержаны на акции протеста в Ереване

27 апреля 2022, 11:45

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Силовики задержали около здания правительства Армении 11 участников акции протеста, требующих отставки Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", второй день уличных протестов завершился 26 апреля шествием сторонников оппозиции и перекрытыми дорогами в центре Еревана. Днем активисты заблокировали проспект Комитаса на перекрестке с улицей Гюльбенкяна, выложили на дорогу автомобильные шины и подожгли их. После этого три человека были арестованы по обвинению в хулиганстве.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. 22 апреля Пашинян подчеркнул, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

Сторонники движения "Освобождение" сегодня направились к зданию правительства в белых халатах, противогазах и со средствами для дезинфекции. Некоторые активисты держали также плакаты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир с места акции на странице главы партии "Зартонк" Ары Зограбяна в Facebook*.

Автор трансляции пояснил, что активисты направились к правительственному зданию "для дезинфекции страны от пороков и разврата". Сотрудники полиции не позволили активистам приблизиться к зданию, выставив оцепление на перекрестке улицы Тиграна Меца с Площадью Республики. Между активистами и силовиками началась перепалка, которая завершилась задержаниями.

Задержаны 11 активистов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян. "Одиннадцать человек подвергли приводу за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении «Неповиновение законному требованию полиции». После составления протокола они все будут освобождены в установленный законом срок в три часа", - сказал он.

Статья 182 КоАП Армении предусматривает штраф в 50-кратном размере установленной минимальной заработной платы.

Остановив протестующих, сотрудники полиции предложили им обойти здание правительства, пояснив, что оно является "особо охраняемой территорией", пишет News.am.

Напомним, в армянском обществе достаточно велик запрос на смену власти, но у оппозиции недостаточно ресурсов для того, чтобы противостоять власти Пашиняна, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и политобозреватели.

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