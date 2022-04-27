Число арестованных в Ереване активистов увеличилось до трех

27 апреля 2022, 03:00

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Третий участник акции неповиновения в Ереване арестован по обвинению в хулиганстве, сообщил депутат Гегам Манукян. Второй день протестов завершился шествием сторонников оппозиции и перекрытыми дорогами в центре города.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля сторонники оппозиции перекрыли проспект Комитаса на перекрестке с улицей Гюльбенкяна, заблокировав движение автомобилей, выложили на дорогу автомобильные шины и подожгли их. Полицейские вытеснили протестующих и убрали шины с проезжей части к тротуару. Несколько участников акции протеста у здания правительства Армении были задержаны за неповиновение полиции. Перед этим представители оппозиции призвали студентов ереванских вузов присоединиться к акции протеста против политики властей в отношении Нагорного Карабаха. Задержанными числятся шесть активистов, сообщили в полиции Армении. Вечером того же дня депутат Гегам Манукян сообщил, что в Ереване по обвинению в хулиганстве арестованы двое участников акции неповиновения, еще двое обвинены в неповиновении полиции.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущения в Армении, которые вылились в акции протеста. 22 апреля Пашинян заявил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. В тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

Еще один активист арестован по обвинению в хулиганстве, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян. «Активисту позвонили из полиции, пригласили дать объяснение по поводу акции неповиновения, во время которой были сожжены покрышки. В итоге активисту предъявили обвинение и арестовали», - рассказал он.

Депутат фракции «Айастан» Арам Варедванян, который до избрания являлся практикующим адвокатом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что силовики запретили ему встречаться с арестованным активистом. «Это нарушение закона. Депутат имеет право беспрепятственного входа в любое госучреждение. Однако силовики нарушают это право», - возмутился он.

Обвинение, которое выдвинули активистам, не предусматривает арест, считает депутат. «Человека приглашают в полицейский участки и изолируют на 72 часа. Ровно на столько, насколько закон позволяет без судебной санкции задержать человека», - пояснил оппозиционный депутат.

Досудебный арест часть 1 статьи 258 «Хулиганство» УК Армении не предусматривает, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бениамин Галстян. «При этом один из арестованных не участвовал в акции. Он был дежурным в Молодежном центре АРФД. Другого, кто добровольно явился в полицейский участок для дачи объяснений, арестовали, обосновав, что пресекают возможность побега», - сказал он. Адвокат добавил, что обжалует решение об аресте.

Галстян отметил, что наказание по части 1 статьи 258 «Хулиганство» УК Армении предусматривает штраф или арест на один месяц,

За два дня акций приводам в полицию были подвергнуты 24 человека, на всех них составляли протоколы об административном нарушении по статье о неповиновении требованию полиции (статья 182 КоАП Армении), сказал он. «Однако какие требования полиции были проигнорированы, не указано», - подчеркнул адвокат.

Оппозиция напомнила Пашиняну о невыполненных обещаниях

Второй день протестов с требованием отставки правительства завершился шествием сторонников оппозиции от памятника Давиду Сасунскому к Площади Свободы, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший прямую трансляцию акции портала News.am.

Жесткие действия полиции не смогут остановить протестное движение, заявил на акции вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. По его словам, правоохранительные органы пытаются сфабриковать против активистов, задержанных днем, дело, обвинив в хулиганстве. Репрессивные методы свидетельствуют об опасениях потерять власть, предположил Сагателян.

Пашинян обещал с приходом к власти убрать камеры контроля над скоростным режимом, отменить оплату стоянок в столице, строительство новой станции метрополитена, однако все его обещания остались невыполненными, подчеркнул активист.

Участники шествия растянули транспарант с надписью «Проснись, Лао», а также несли армянские триколоры. Шествие возглавлял пикап с динамиками, откуда звучали национально-патриотические песни. Сторонники оппозиции скандировали «Армения без турка», а также лозунги с упоминанием Пашиняна.

Шествие завершилось традиционно перекрытием движения на площади Франции близ Площади Свободы. Инцидентов в ходе акции зафиксировано не было.

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