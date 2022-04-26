Награды родным погибших в спецоперации вручены в Ингушетии

26 апреля 2022, 23:25

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Несколько росгвардейцев из Ингушетии, погибших в ходе спецоперации на Украине, посмертно представлены к орденам Мужества, их родным вручены сегодня награды.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ордена Мужества вручили в администрации Каспийска семьям шестерых местных жителей, погибших в ходе спецоперации в Украине.

Сегодня же в Ингушетии вручили награды родственникам бойцов Росгвардии, погибших на Донбассе. Награды были вручены главой республики Махмудом-Али Калиматовым и командующим Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым.

Калиматов пообещал оказывать семьям погибших постоянную помощь. "Это не разовое участие в вашей судьбе, в дальнейшем дети этих ребят пойдут в садик, школу. Возможно, есть пожилые, нуждающиеся в лечении родители, необходимость в медикаментах для них", - заявил Калиматов, слова которого приведены в сообщении на официальном сайте республики Ингушетия.

Сергей Захаров также выразил соболезнования родным погибших воинов, сообщил сегодня сайт Росгвардии.

Имена погибших в сообщениях официального сайта республики Ингушетия и Росгвардии указаны не были.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных, в нем восемь уроженцев Ингушетии: Ибрагим Газиков, Илез Торшхоев, Алик Чапанов, Рамзан Костоев, Абубакар Курскиев, Муса Малороев, Мовсар Зурабов, Юнус Аушев.