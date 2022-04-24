Число прибывших в Ростовскую область жителей Донбасса увеличилось на 10,5 тысячи

24 апреля 2022, 10:14

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Через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки прибыли свыше 10,5 тысячи беженцев из Донбасса, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", погрануправление ФСБ ежедневно сообщает о количестве жителей Донбасса, пересекших границу Ростовской области. По данным на 23 апреля в регион прибыло более 14 тысяч человек.

Эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля - еще до объявления спецоперации российских вооруженных сил на Украине. Некоторые беженцы заявляли, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Также они делились с "Кавказским узлом" опасениями за своих родных и близких, оставшихся дома. Жители Донбасса говорили и о трудностях с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

За прошедшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли более 10,5 тысячи беженцев, привел сегодня сообщение пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области ТАСС.

Всего с начала спецоперации в Россию эвакуировано 951 329 человек, в том числе 174 689 детей, говорится в сообщении.

Прибывшие в Ростовскую область беженцы из ДНР и ЛНР ранее рассказали, что стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать обратно, так как не хотят надолго оставлять свои дома. В день до 100 жителей Донбасса оформляют документы на выплату материальной помощи, сообщили в администрации Красного Сулина. Жители ЛНР рассказали, что обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, приехать за выплатами их заставила сложная экономическая ситуация, а за поездку пришлось заплатить деньги частным перевозчикам, поскольку им добираться теперь приходится самостоятельно.

Общение журналистов с беженцами с самого начала эвакуации регламентируется властями. Для входа в пункты временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщил 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее полицейские задержали журналистку-фрилансеру Полину Ефимову, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в пункте временного размещения в Таганроге.

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