Азербайджанский активист проводит голодовку в камере предварительного заключения

21 апреля 2022, 14:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержанный в Баку активист Самир Ашуров отверг обвинение в нападении с ножом на человека. Он назвал дело сфальсифицированным и в знак протеста 19 апреля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Самир Ашуров оказался в числе 38 граждан Азербайджана, которые 29 марта были возвращены из Германии в рамках Соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения. Он выразил опасение, что его могут преследовать в Азербайджане за политическую деятельность. 1 апреля Ашуров был вызван в Генпрокуратуру Азербайджана, где допрошен в качестве свидетеля по делу о нелегальной миграции. Вечером 19 апреля Ашуров был задержан на территории Низаминского района. Активист заподозрен в нападении с ножом на человека.

Адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что встретился сегодня с Ашуровым в районном управлении полиции.

"Самир Ашуров сообщил, что 19 апреля он получил загранпаспорт и планировал выехать за рубеж, и потому против него совершена провокация, чтобы сорвать его планы. Вечером 19 апреля на Ашурова, когда он возвращался домой, близ станции метро "Нефтчиляр" напал [человек], признанный по делу потерпевшим. Он повалил моего подзащитного на асфальт. Ашуров вырвался и громко закричал, звал на помощь. [Силовики] тут же появились, как будто уже были наготове. При этом они задержали только Ашурова", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Нож, как утверждает Ашуров, ему подкинули. Активист также заявил, что подвергся избиениям со стороны силовиков. "У него на левом виске были кровоподтеки. Также кровоподтеки были на груди", - сказал Садыгов.

По его словам, активисту предъявлено обвинение по ст. 126.2.4 УК Азербайджана (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом, из хулиганских побуждений), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 11 лет.

"Самир Ашуров отвергает обвинение. Он сказал, что на ноже, который ему подложили, даже не было никаких следов крови. Со дня задержания он объявил голодовку, требуя прекращения его преследования", - сообщил адвокат.

Садыгов сказал, что, по закону, до 20.00 по местному времени (19.00 мск) 21 апреля Ашуров должен предстать перед судом для избрания меры пресечения. Защита будет настаивать на ведении следствия без заключения под стражу.

Адвокат отметил, что о личности потерпевшего, кроме имени, фамилии и года рождения, ничего не известно.

Жена активиста Нурана Ашурова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее вновь сегодня не пропустили в больницу, чтобы встретиться с потерпевшим. "Я хотела увидеться с этим человеком, выяснить, почему возник инцидент, встретиться с его родственниками. Если был какой-то реальный спор, обсудить с ними возможности примирения. Но меня не пускают к нему, не дают контакты родственников. Все это усиливает во мне убежденность в том, что моего мужа оклеветали. Самир бесконфликтный, спокойный человек", - сказала она.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев. Начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вечером 19 апреля "житель Баку Самир Ашуров на почве личного конфликта с жителем города Шеки нанес ему ножевое ранение в полость живота". В районном управлении полиции начато уголовное дело по ст. 126 УК Азербайджана (нанесение телесных повреждений), сказал Гаджиев.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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