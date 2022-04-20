Высланный из Германии активист задержан в Азербайджане

20 апреля 2022, 11:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанский активист Самир Ашуров, высланный из Германии 29 марта, заподозрен в нападении с ножом на человека. Ашуров заявил о фальсификации уголовного дела, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", Самир Ашуров оказался в числе 38 граждан Азербайджана, которые 29 марта были возвращены из Германии в рамках Соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения. Он выразил опасение, что его могут преследовать в Азербайджане за политическую деятельность. 1 апреля Ашуров был вызван в Генпрокуратуру Азербайджана, где допрошен в качестве свидетеля по делу о нелегальной миграции.

Самир Ашуров был задержан вечером 19 апреля на территории Низаминского района. О своем задержании он сообщил сегодня ранним утром, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Нурана Ашурова.

"Самир сказал, что против него фальсифицируют уголовное дело о якобы нанесении им кому-то ножевого ранения. Он [ни на кого не нападал]. Он вообще не был знаком с человеком, которого якобы ударил ножом", - заявила Нурана Ашурова.

Сегодня, по словам супруги активиста, ее принял начальник Низаминского районного управления полиции Баку.

"Мне сказали, что Самир якобы нанес ножевое ранение некоему [человеку]. Начальник уклонялся от ответов на мои вопросы: где, при каких обстоятельствах был инцидент, он ничего не сказал о личности потерпевшего. Мне сказали, что этот человек находится в городской больнице номер 3 в Сабунчинском районе Баку. Я встретилась в больнице с врачом [потерпевшего] и тот сказал, что у этого человека повреждена кишка. Однако и в больнице не сказали, кто этот человек и к нему также не пропустили меня. Его родственников там не было", - сообщила Ашурова.

По ее словам, статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которая вменяется активисту, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. На его защиту будет привлечен независимый адвокат, заявила Ашурова.

Начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вечером 19 апреля "житель Баку Самир Ашуров на почве личного конфликта с жителем города Шеки нанес ему ножевое ранение в полость живота". В Низаминском районном управлении полиции начато уголовное дело по ст. 126 УК Азербайджана (нанесение телесных повреждений), сказал Гаджиев.

Член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов выразил опасения за судьбу Ашурова. "Вообще судьба реадмиссированных из Германии вызывает беспокойство у правозащитников. Ашуров стал пятым арестованным за последние пять месяцев. Это не может быть случайностью. Арестовывают тех, кто в Германии продолжал заниматься политической деятельностью, критиковал власти Азербайджана. Мы уже обращались в представительство ЕС и посольства стран Европы, чтобы не возвращать лиц, которых могут ожидать аресты в Азербайджане. Мы будем пристально отслеживать дело Ашурова", - заявил Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Осенью 2021 года были арестованы депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев. Член Партии народного фронта Азербайджана Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был помещен под стражу в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, считают его брат и однопартиец.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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