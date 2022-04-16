Полиция Дагестана отчиталась об освобождении пациентов реабилитационного центра

16 апреля 2022, 20:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали 14 человек в реабилитационном центре в пригороде Махачкалы, где в качестве методов лечения наркомании и алкоголизма применялись цепи и наручники, пациенты заявили об удержании в центре силой, отчиталась полиция Дагестана. Часть пользователей Telegram высказала возмущение использованием жестких методов лечения зависимостей, другие заявили об их необходимости.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Дагестану выявили реабилитационный центр, в котором неправомерно содержались алко- и наркозависимые. По данным полиции, постояльцы центра "содержались в ненадлежащих условиях с нарушением их прав и свобод", сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Двое пациентов рассказали, что находятся в центре с 1 февраля против своей воли. В учреждении обнаружены наручники и цепи, которые предположительно использовались для ограничения свободы пациентов, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства от 15 апреля.

"В отдел полиции доставлено 14 человек, которые проверены на предмет розыска и совершения преступлений. Ведется доследственная проверка и сбор материала для принятия процессуального решения", - отчиталась пресс-служба.

Полицейские проникли в частный дом через забор, в здании находились не менее 14 человек. на видеозаписи видно, как они лежат на полу в одной из комнат, следует из опубликованного в Telegram-канале видео. Также были продемонстрированы изъятые цепи и наручники.

Один из пациентов центра, лицо которого на видео размыто, рассказал, что попал в него из-за недопонимания с родственниками, а наркотики "вживую даже никогда не видел". По его словам, его привел в реабилитационный центр брат под предлогом "разговора с психологом". Он добавил, что провел в реабилитационном центре почти два с половиной месяца. "Я домой хочу. Я не наркоман, ничего. просто домой хочу". Второй мужчина также рассказал, что его привели в центр под предлогом лечения от зависимости. По его словам, он не употреблял наркотики и не алкоголик, но выпивал. "Думаю, ну, побуду месяц. Смотрю, месяц проходит, второй, третий начался. Ни звонка не дают, ни услышать детей не дают, ни встречи. Это не лечение", - отметил он.

Публикация в Telegram-канале ведомства набрала к 19.30 мск 16 апреля 830 комментариев. Пользователи соцсети поспорили об обоснованности применения жестких методов к пациентам реабилитационного центра.

Часть пользователей не поверила словам пациентов центр, некоторые из них сочли обоснованным использование цепей и наручников. "Если бы у них не было проблем с зависимостью, они бы там не оказались", - написал пользователь 001 001. "Нормальный человек в центре не окажется .. значит, довёл родных", - предположил Камиль Шалапов. "Наручники и цепи - это и есть методы лечения, когда сильные ломки начинаются (...) как раз в этот момент их заковывают. (...) Родные тратят огромные деньги, чтоб избавить их от этой зависимости. По своей воле туда лечиться никто не пойдет. Родные платят людям, которые насильно забирают и удерживают их в лечебнице до выздоровления и избавления от зависимости", - отметил пользователь Alfa.

Другие пользователи указали, что пациентов нужно лечить, а не пытать."В таких центрах должны правильно лечить. Естественно они должны знать что они захотят дозу (или что там бывает) и то. что их отвлекать надо, а не пытать. Это не так уж легко как кажется. Спортзал хотя бы в этом доме должен был быть", - отметил Makintosh Mailkl. "Никто не скажет, что в центрах хорошо, никому не угодишь", - возразила Абдурахманова Зайнаб. "Это беспредел. Нельзя против воли лишать свободы", - подчеркнула Фыва Фыва.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января 2021 года в поселке Тарки был убит 23-летний Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. 6 января 2021 года в Тарки прошел сход, на котором обсуждалось убийство Абдурагимова. На сходе произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. По подозрению в этих убийствах были задержаны два местных жителя. Чем знаменит поселок Тарки и чем он живет, почему жители не верят правоохранителям и как реагируют власти Дагестана, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Трагедия в Тарки: наркотики, убийства, самосуд".

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