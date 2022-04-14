Кубанский активист арестован за использование нацистской символики

14 апреля 2022, 20:21

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Красноармейский суд назначил Виталию Молоданову 15 суток ареста за публикацию в соцсети картинки с нацистской символикой.

Как писал "Кавказский узел", за публикации, посвященные событиям на Украине, в отношении кубанского активиста Виталия Молоданова составлен протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Молоданов пояснил, что протокол на него был составлен за репост текста, в котором сравнивались речи лидеров фашистской Германии и руководителей России.

Красноармейский районный суд Краснодарского края назначил местному жителю 15 суток ареста за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщила объединенная пресс-служба судов. "27 февраля 2022 года на своей странице в социальной сети 49-летний мужчина разместил фотографии с изображением нацистской символики и атрибутики", - процитировал сообщение пресс-службы "Интерфакс". Подсудимый обвинялся по статье о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики (20.3 КоАП РФ), указано в сообщении.

На картинке с нацисткой символикой, публикация которой стала поводом для назначения Молоданову ареста, был изображен мужчина, внешне похожий на известного политика, пояснил сегодня адвокат Михаил Беньяш в своем Telegram-канале.

На сайте Красноармейского райсуда по состоянию на 19.50 мск, информация о деле недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что житель Армавира 29 марта был приговорен к 12 суткам административного ареста и 30 тысячам рублей штрафа за публикацию в соцсети нацистской символики и материалов, дискредитировавших вооруженные силы России. Жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине, после чего многие их участники привлекаются к ответственности, в том числе и по статье о дискредитации российской армии. В частности, 10 апреля стало известно, что на активистку Ольгу Аксенову в Краснодаре составили протокол по этой статье после того, как она в память о погибших в украинском городе Буча легла на землю со связанными за спиной руками около рекламного щита с надписью: "Zа наших". Суд в Сочи на 50 тысяч рублей оштрафовал мужчину по статье о дискредитации российской армии, который, по данным силовиков, сорвал с рыночного ларька буквы Z и V. Также он был арестован за неповиновение полиции.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.