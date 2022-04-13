12 пострадавших при прорыве теплотрассы в Ростове-на-Дону выписаны из больницы

13 апреля 2022, 12:35

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Взрослые, пострадавшие при прорыве теплотрассы в Ростове-на-Дону, выписаны из ожогового центра, одного ребенка готовят к выписке, второго - к операции, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта в Ростове-на-Дону, по данным МЧС, были госпитализированы 13 человек, получивших ожоги после прорыва теплотрассы на улице Малиновского. Из многоэтажек около места происшествия были эвакуированы 35 жильцов, сообщило ведомство. 30 марта ростовский мэр отчитался о компенсациях пострадавшим. Он также уточнил, что ожоги ног после прорыва теплотрассы получили 14 человек, в том числе двое детей, состояние пациентов оценивалось как "средней тяжести".

Из больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону выписали всех пациентов, пострадавших при прорыве теплотрассы, в городской больнице №20 остаются двое детей, сообщил мэр Алексей Логвиненко.

"Сегодня из ожогового центра ГБСМП выписали последнего пациента, пострадавшего при порыве на улице Малиновского. Также к выписке готовится один ребенок из городской больницы №20, второму - запланирована операция", - сказано в сообщении в Telegram-канале главы администрации города.

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