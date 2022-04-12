Житель Краснодара задержан за пацифистский пикет

12 апреля 2022, 21:45

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Полицейские задержали Алексея Кулика, который проводил пацифистский пикет недалеко от здания мэрии Краснодара.

Как писал "Кавказский узел" , жители Краснодарского края регулярно участвуют в акциях против спецоперации на Украине. Активисты заявляют о преследовании со стороны силовиков. Так, 9 апреля в Сочи был задержан мужчина, который держал плакат с антимилитаристским лозунгом. В тот же день стало известно, что Ленинский райсуд Краснодара назначил активистке Елене Генераловой штраф в 12 тысяч рублей за пацифистскую акцию 6 марта. 10 апреля стало известно, что на активистку Ольгу Аксенову в Краснодаре составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России после того, как она в память о погибших в украинском городе Буча легла на землю с завязанным за спиной руками около рекламного щита с надписью "Zа наших".

В Краснодаре недалеко от администрации города полицейские задержали активиста Алексея Кулика, который проводил одиночный пикет с пацифистским плакатом, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД инфо"*.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – признан незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.