Жители Красного Сулина потребовали сохранить логопедический детсад

11 апреля 2022, 23:09

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Закрытие логопедического детского сада "Ласточка" создаст неудобства для родителей, которым придется водить детей с проблемами речи в специализированную группу другого детсада вдали от дома, пожаловались на сходе родители воспитанников. Здание сада достаточно отремонтировать, чтобы оно соответствовало всем нормам, считают работники.

Вечером 11 апреля на территории детского сада в Красном Сулине собралось 35 человек - работники, а также родители воспитанников, передал корреспондент "Кавказского узла".

Стены здания детсада "Ласточка" нуждаются в ремонте, окна старые, забор разваливается. Но всё это можно отремонтировать, нужно только выделить деньги, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор детсада Ольга Ненашкина.

По ее словам, разговор о том что садик хотят закрыть, идёт уже год. "А в пятницу (8 апреля) я узнаю из прессы, что вопрос реорганизации, то есть закрытия, уже решён. Об этом на собрании депутатов сказала замглавы администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Лада Матвиенко. При этом нам об этом никто ничего не сказал. Мы не знаем, ни когда садик закроют, не знаем, обеспечат ли сотрудников садика работой. С нами никто не встречался, даже по телефону нас не уведомили",- посетовала Ненашкина.

Она рассказала, что работники и родители надеялись, что детсад оставят. "Детский сад логопедический, у нас хорошие специалисты, коллектив сработался, а детей с нарушением речи становится все больше, им нужна помощь специалиста. Тем более, наша помощь бесплатная, платно не всё родители могут позволить себе логопеда", - сказала Ненашкина.

По словам директора, в этом садике она работает восемь лет. "Здание старое, 1905 года постройки. Нужно менять окна, Госпожнадзор говорит, что у нас нет пожарной лестницы, и это является нарушением. С одной стороны лестница есть, а с другой - её нет. Забор рушится. На всё это нужно выделять деньги, а их не выделяют. Детсад в этом здании располагается с 1965 года, ремонт тут в последний раз проводили в 1984 году, и то косметический. Всё остальное мы делали сами: поменяли коммуникации, сделали ремонт в столовой - заменили там пол, заменили пол в столовой, туалет, ванную комнату отремонтировали. Внутри мы порядок наводили. Но основное, что нужно - это поменять окна и поставить пожарную лестницу", - рассказала она.

По словам Ненашкиной, детский сад рассчитан на 47 детей, сейчас в него ходят 42. "Кроме обслуживающего персонала в саду трудятся 19 человек - 10 педагогов, три логопеда и шесть воспитателей. В садике всегда было много детей, так как многим нужны услуги логопеда. Но в последнее время сюда перестали давать путевки, видимо, в связи с реорганизацией. У нас три логопедические группы, и будет очень жаль, если садик прекратит своё существование. Обидно также, что нам никто ничего не говорит, как будто нас нет. Все решения принимаются за нашими спинами", - посетовала она.

В Красном Сулине только два полностью логопедических детских садика, включая "Ласточку", в некоторых есть логопедические группы, рассказали работники детсада. Они также пожаловались, что боятся остаться без работы

"Нам никто ничего не говорит, слухи ходят уже год. Но о том, что будет реорганизация, мы узнали из интернета", - посетовала воспитатель Алёна Шипицына.

Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что этом детском саду работает с 2006 года. "Боюсь остаться без работы [...] У нас у всех семьи, кредиты, у людей были планы. Мы общаемся с девочками из других садов, они говорят, что людей сокращают, каждая группа сокращается", - сказала Шипицына.

По словам воспитателя, работники детсада хотели бы, чтобы руководство района и отдела образования пообщались с ними, рассказали, что их ждёт.

"Мы садик своими руками, своими силами приводим в порядок [...] За 15 лет, которые я тут работаю, денег на сад не выделялось, всё делали за свои средства, помогали родители", - пожаловалась Шипицына.

"Закрытие детского садика - для нас большое горе [...] У многих родителей нет средств для платного логопеда, а у нас всё бесплатно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" логопед Екатерина Власенко.

Она посетовала, что сотрудникам не сказали, предоставят ли другую работу после закрытия. "Я молодая мама, и не знаю, будет ли у меня завтра работа. Я отдала шесть с половиной лет на получение образования. Может, мне придётся покидать наш город в поисках работы", - пожаловалась Власенко.

Мать воспитанника детсада Ирина Вакуленко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из интернета узнала о реорганизации учреждения, и о том, что детей хотят перевести в недавно построенный детский сад "Изюминка".

"Мне он не подходит, да и все родители против. Я живу в посёлке Юркин Кут. Если переведут в "Изюминку", мне нужно будет вести ребёнка в центр пешком, так как от нас общественный транспорт не ходит. Потом ехать на маршрутке или автобусе в посёлок 50 лет Октября, где находится новый садик. Это, конечно, очень хлопотно и неудобно. В садик "Изюминка" ходят дети из посёлка Скелевтский и из посёлка Юркин Кут, где садики давно закрыли, а также из посёлка Голонок, из центра, из Ударника - это пригород Красного Сулина. То есть этот садик охватывает большую территорию. В "Изюминке" только группа логопедическая, а это садик ("Ласточка") полностью специализированный.

Вакуленко отметила, что садик "Ласточка" хоть и старой постройки, но он очень тёплый и уютный. "Крыша в садике не течёт, проблема основная - в окнах и лестнице, но это можно при желании исправить. Мы в нем сами часто проводим ремонты, силами родителей [...] Выходит им (чиновникам) садик проще закрыть, а насколько это будет удобно для людей - никого не волнует. Всё-таки я надеюсь, что нас услышит администрация района и садик не закроют", - сказала она.

По словам Вакуленко, она не может позволить себе если водить ребёнка в обычный садик в центре города, а отдельно посещать платного логопеда. "С ребёнком нужно заниматься минимум два раза в неделю, а полчаса занятия стоит 450 рублей. В неделю выйдет 900 рублей, а в месяц 3600 - это для меня просто огромная сумма, я не потяну", - рассказала она. Вакуленко рассказала, что она мать-одиночка с двумя детьми, и ей приходится считать каждую копеечку.

Она также сказала, ее старшая дочка ходила в этот садик, "всё было замечательно и хорошо". "Вот теперь сюда ходит младшая, остался год доходить, и тут узнаю о закрытии детского садика. Здесь отличные специалисты. Дочка ходит в первый класс и она отлично разговаривает всё благодаря логопедам", - отметила Вакуленко.

В прошлом году, когда пошли слухи о закрытии детского садика, родители написали письмо главе района Николаю Альшенко. "Нас тогда пригласили в администрацию, где сказали, что садик хотят закрыть, а детей перевести в садик "Изюминка". Мы с этим не согласились, для многих это неудобно. Тогда нам пообещали ещё раз встретиться и все обсудить. После этого никаких встреч больше не было", - сказала Вакуленко. Она считает, что садик хотят выставить на торги - ведь место хорошее, практически центр города.

Мать воспитанницы детсада Кристина Амбарцумян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она против закрытия садика. "Я живу на Нефтебазе, а работаю в центре. Поэтому в этот детский садик я еду на работу и завожу ребёнка - очень удобно. Плюс сам садик уютный, тут работают хорошие специалисты. Мы сюда не просто так пришли, а из-за того, что это специальный детский сад и тут очень хороший подход к детям, к своей работе. Чтобы водить к платному логопеду, нужно за одно занятие заплатить 450 рублей, а в неделю нужно минимум два раза водить, что конечно очень для меня накладно", - пожаловалась она.

В конце встречи родители и работники выразили надежду, что чиновники оставят садик и найдут всё-таки средства на пожарную лестницу, на ремонт, и дети продолжат в него ходить.

Замглавы района Лада Матвиенко подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что реорганизация садика планируется, а детей хотят перевести в детский садик "Изюминка" в посёлке 50 лет Октября.

"В мае месяце, часть детей выпустят из сада, мы посмотрим воспитанников останется. Тогда встретимся с родителями и обсудим все варианты. Возможно, мы создадим в другом садике, которые есть в центре города, специальную группу, где будет логопед", - рассказала она.

Матвиенко рассказала, что детский садик не соответствует некоторым нормам. "Есть предписание установить пожарную лестницу, а сделать это по техническим причинам невозможно [...] Поэтому будем встречаться, будем искать компромисс", - сказала чиновница.

Начальник управления образования Красносулинского района Мирослава Дрёмина заверила, что никто из сотрудников без работы не останется. "Всем предоставим другое место работы. С родителями мы обязательно будем встречаться, с коллективом тоже все вопросы будем обсуждать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что декабре 2021 года в поселке Углеродовском в Красносулинском районе прошел сход. Они пожаловались, что в здании детского сада течет крыша, а из-за ветхих окон, закрытых целлофаном и картоном, в группах холодно, дети часто болеют. Кроме того, они потребовали решить проблему с амбулаторией.