Экологи добились реакции властей Краснодара на загрязнение острова Масленицы

10 апреля 2022, 04:37

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Представители Российского географического общества побывали на участке в пойме реки Кубань, который был признан особо охраняемой природной территорией, и нашли его в плачевном состоянии. Власти Краснодара пообещали навести там порядок.

Власти Краснодара отреагировали на критику экологов о состоянии острова Масленицы, который в 2021 году был признан особо охраняемой природной территорией.

Руководитель природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения Российского географического общества Светлана Литвинская 7 апреля приехала на остров Масленицы. Речь идет о полуострове площадью 4,7 гектара, который находится в пойме Кубани на улице Береговой неподалеку от Яблоновского моста, пишет "93.ru".

По словам Литвинской, на полуострове сохранился старовозрастный ивовый лес. Однако, отметила она, статус ООПТ не помог территории сохранить "экологические, эстетические и рекреационные качества". "При обследовании было отмечено засорение и захламление территории ветками, упавшими деревьями, имеются стихийные автомобильные проезды, автомобильные стоянки, обильная тропиночная сеть, немало кострищ и следов пожаров, загрязнена акватория в береговой зоне реки Кубань", - приводит ее слова издание.

Специалисты РГО считают, что остров Масленицы необходимо срочно привести в порядок, в частности провести санитарную рубку и обустроить природную рекреационную зону.

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила 9 апреля в своем Telegram-канале, что территория острова Масленицы находится под контролем департамента городского хозяйства и ТЭК, а мусор убирают работники управления коммунального хозяйства и благоустройства. Что касается беспорядка на территории, то, по словам представителей городских властей, во всем виновата погода.

"В связи с недавними обильными осадками и порывистым ветром необходимо также расчистить территорию от упавших веток. Кроме того, уровень воды в Кубани опустился, берег отступил и обнажил замусоренное дно реки", - говорится в сообщении властей, которые заявили о планах провести субботник.

Также в сообщении отмечается, что въезд на территорию ООПТ был закрыт шлагбаумом еще в прошлом году, но его украли. О дальнейшем благоустройстве территории местные власти планируют поговорить с депутатами. "В том числе речь будет идти о необходимости ограничения проезда и установке видеонаблюдения на въезде, а также о вырубке аварийных деревьев", - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии без уточнения сроков.

На территории острова Масленицы встречается порядка 60 видов птиц, фауна млекопитающих представлена 27 видами, земноводных - пятью видами, пресмыкающихся - семью видами, также обитает порядка 800 видов беспозвоночных, произрастает 79 видов растений, отмечается в приложении к решению городской думы Краснодара об особо охраняемой природной территории местного значения "Остров Масленица" от 25 марта 2021 года.

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