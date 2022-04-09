Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине

09 апреля 2022, 17:51

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Военный из села Белиджи Артем Вердиев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 73 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", офицер из Дербента Бехман Вердиханов погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала боевых действий власти подтвердили гибель там как минимум 72 военных из Дагестана.

В ходе проведения военной специальной операции на Украине погиб уроженец села Белиджи Дербентского района, командир первого разведывательного отделения Артем Вердиев, сообщил сегодня глава района Мавсум Рагимов.

Он выразил соболезнования родителям погибшего. "Приношу самые глубокие соболезнования родным и близким от имени главы Республики Дагестан, от имени правительства республики, от жителей Дербентского района", – написал Рагимов в своем Telegram-канале.

С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 73 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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