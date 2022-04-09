Руководители двух центров соцзащиты в Дагестане обвинены в мошенничестве

09 апреля 2022, 09:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководители центров соцзащиты в Тарумовском районе и Каспийске обвинены в махинациях с соцвыплатами в составе преступной группы, созданной бывшим министром труда и социального развития Дагестана Расулом Ибрагимовым. Их дела переданы в суд, сообщили следователи.

Как сообщил "Кавказский узел", 17 марта стало известно, что суд заключил под стражу семерых подозреваемых по делу врио главы министерства туризма Дагестана Расула Ибрагимова, обвиненного в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами на сумму свыше 620 миллионов рублей во время работы министром труда и социального развития региона.

Ранее следователи заподозрили в махинациях с социальными выплатами директоров комплексных центров социального обслуживания в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Геребильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района.

По версии следствия, в 2017 году руководители центров социального обслуживания населения в Тарумовском районе и Каспийске примкнули к преступному сообществу, которое создал Расул Ибрагимов в бытность министром труда и социального развития Дагестана. Целью этого сообщества являлось хищение денег из бюджета в особо крупном размере.

Деньги, поступившие из бюджета для социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, участники преступного сообщества похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания. Также выплачивались необоснованные и завышенные премии подчиненным, сообщило 8 апреля на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Руководители центров соцобслуживания ежемесячно собирали похищенные из бюджета деньги с сотрудников центра, составляли подложные документы о том, что жители обслуживались на дому, также вели учет похищенных денег из бюджета и передавали их в наличном виде вышестоящему руководителю преступного сообщества, сказано в сообщении.

"В сентябре 2017 года и в феврале 2018 года обвиняемые добровольно прекратили свое участие в составе преступного сообщества, однако похитили бюджетные денежные средства на сумму 1,2 миллионов рублей каждый и распорядились ими по своему усмотрению. Всего с 2017 по 2018 год участники преступного сообщества путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 600 миллионов рублей", – уточнило ведомство.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд. Обоим руководителям центров соцобслуживания вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), уточнили следователи.

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно сообщения следственного управления СКР по Дагестану не поступало..

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Facebook и Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.