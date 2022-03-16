Руководители нескольких центров соцзащиты в Дагестане заподозрены в мошенничестве

16 марта 2022, 07:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи заподозрили в махинациях с социальными выплатами директоров комплексных центров социального обслуживания в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Геребильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля 2021 года стало известно, что врио главы министерства туризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в создании преступного сообщества и мошенничестве с социальными выплатами в бытность министром труда и социального развития региона. 29 сентября 2021 года был арестован директор комплексного центра социального обслуживания по Каякентскому району, который был обвинен вместе Ибрагимовым в хищении социальных выплат.

Силовики задержали одного сотрудника и одного бывшего сотрудника Минтруда Дагестана, а также директоров комплексных центров социального обслуживания населения в Махачкале и Дербенте, Казбековском, Геребильском, Чародинском, Лакском районах и замдиректора центра Кизилюртовского района, сообщило следственного управление СКР по Дагестану.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточнило ведомство вечером 15 марта на своем сайте.

Напомним, что по версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года Расул Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли сотрудники подразделений министерства труда и социального развития Дагестана. По материалам дела, они похищали поступившие из бюджета республики деньги средства, предназначенные для пожилых и инвалидов, через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания. Также сотрудникам Минтруда Дагестана выплачивались завышенные премии, часть из которых возвращалась Ибрагимову и другим участникам преступной группы. Ущерб бюджету составил 620 миллионов рублей.

Дорогие читатели! "Кавказский узел" работает для Вас с 2001 года. Мы всегда старались писать правду и честно – про события в регионах Юга России, Северного и Южного Кавказа. Но сегодня "Кавказский узел" заблокирован решением Генпрокуратуры России. Мы не для того работали больше 20 лет, чтобы в одночасье перестать информировать Вас о событиях в наших регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное – быть с Вами, дорогие читатели. Мы продолжаем работу и призываем Вас установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно. Также предлагаем загрузить на смартфон приложение "Кавказского Узла" для IOS и Android. Даже без установки VPN читать нас можно в Telegram, смотреть наши видео на Youtube, пока можно оставаться на связи в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Через VPN можно читать нас в Facebook и Twitter. Будем вместе и на связи! Ваш "Кавказский Узел".

Расул Ибрагимов обвиняется по части 3 статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения" (предусматривает до 20 лет лишения свободы) и части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" (предусматривает до 10 лет лишения свободы).